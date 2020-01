Helmer kritisiert Bayern: "Transferpolitik war fahrlässig"

Roland Krivec/DeFodi.de

Thomas Helmer kritisiert die Vorgänge beim FC Bayern

Wenn am Freitag die Fußball-Bundesliga in die Rückrunde startet, beginnt auch der Kampf um die Meisterschaft zwischen FC Bayern, BVB, Gladbach und Co. von neuem. Bayern-Ikone Thomas Helmer sieht den Rekordmeister in dieser Saison allerdings in einer prekären Lage.

"Angesichts der Personalsituation habe ich Sorgen. Die Transferpolitik vor dieser Saison war fahrlässig. Der Titel ist diesmal keine Selbstverständlichkeit", kommentierte der 54-Jährige im "kicker" den anstehenden Wettstreit um den Titel.

Beim FC Bayern häuften sich in der Vorbereitung zuletzt die Verletzungen. Neben den Langzeit-Ausfällen Niklas Süle, Lucas Hernández und Javi Martínez mussten im winterlichen Trainingslager in der vergangenen Woche auch Robert Lewandowski (Leisten-OP) und Serge Gnabry (Achillessehnenprobleme) pausieren. Schon vor der Saison wurde der kleine Kader der Münchner vielfach kritisch gesehen.

Zumindest die beiden Offensivspieler könnten jedoch rechtzeitig zum Ligastart gegen Hertha BSC am Samstag fit werden.

Bei der Konkurrenz ist die Stimmung wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres derweil deutlich optimistischer. BVB-Legende Wolfgang Paul setzt nach der Verpflichtung von Erling Haaland auf eine furiose Aufholjagd der Borussia: "Ich glaube fest daran, dass wir Meister werden. Der Rückstand lässt sich aufholen, RB wird nicht alles gewinnen. Favre wird aus meiner Sicht zu hart kritisiert."

Auch Leipzigs ehemaliger Kapitän Dominik Kaiser hat großes Vertrauen in seinen Ex-Klub: "Ich traue Leipzig zu, um den Titel mitzuspielen. Favorit bleiben die Bayern, aber RB hat einen sehr guten Mix, und die Jungs haben großes Selbstvertrauen", so der 31-Jährige, der inzwischen in der dänischen Liga für Bröndby spielt.

Gladbachs Torhüter-Ikone Wolfgang Kleff glaubt zwar an eine gute Rückrunde der Fohlen, den Titel traut er der Mannschaft von Marco Rose aber nicht zu: "Die Borussia ist stabiler als vergangene Saison und legt eine gute Rückrunde nach. Europa wird erreicht, ich hoffe sogar auf die Champions League."

Vor dem ersten Spieltag der Rückrunde liegt Leipzig an der Tabellenspitze (37 Punkte), Gladbach (35), FC Bayern (33) und BVB (30) liegen in Lauerstellung dahinter.