Medien: Bayern will spanischen U-Nationalspieler

Nicolás Melamed Ribaudo soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Der FC Bayern hat das nächste große Talent im Visier. Angeblich ist der Rekordmeister einer von zahlreichen Spitzenklubs, die ein Auge auf einen spanischen U-Nationalspieler geworfen haben.

Der italienische "Transfer-Experte" Gianluca Di Marzio behauptet, dass der FC Bayern einer der Klubs ist, die an einer Verpflichtung von Nicolás Melamed Ribaudo interessiert sind.

Der 18-jährige Mittelfeldspieler steht noch bis 2023 bei Espanyol Barcelona unter Vertrag, kann den Klub laut Di Marzio allerdings vorzeitig für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von acht Millionen Euro verlassen.

Die Münchner sind jedoch nicht der einzige Interessent. Auch Real Madrid, der FC Barcelona und der FC Chelsea sollen den offensiven Mittelfeldspieler in der Vergangenheit beobachtet haben.

Es sei nicht auszuschließen, dass sich einer dieser Klubs in der nahen Zukunft um den U20-Nationalspieler bemühe, behauptet der Journalist.

Nicolás Melamed Ribaudo hat für die erste Mannschaft von Espanyol Barcelona zwar erst ein Pflichtspiel absolviert, allerdings kam der Youngster in der Drittligamannschaft der Katalanen in der laufenden Saison regelmäßig zum Einsatz. Mit sieben Toren in 27 Spielen hat er dabei unter anderem seine Torgefahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt.