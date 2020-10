Liverpool mit Mühe - Gündogan trifft für ManCity

Jon Super via www.imago-images.de

Der FC Liverpool tat sich gegen Medtjylland lange Zeit schwer

Mit dem zweiten Zu-Null-Sieg nacheinander haben der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp einen perfekten Start in die Champions-League-Saison hingelegt.

Der Königsklassensieger von 2019 gewann am Dienstag gegen den dänischen Meister FC Midtjylland 2:0 (0:0). Zum Auftakt hatten sich die Reds bei Ajax Amsterdam 1:0 durchgesetzt. Der niederländische Fußball-Rekordmeister kam trotz einer 2:0-Führung bei Atalanta Bergamo nicht über ein 2:2 hinaus.

Wie Liverpool erreichte auch Manchester City mit dem deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan im zweiten Gruppenspiel den zweiten Erfolg. Bei Olympique Marseille siegte die Elf von Trainer Pep Guardiola souverän mit 3:0 (1:0). In der Gruppe von Titelverteidiger FC Bayern rang Atlético Madrid, das am ersten Spieltag klar gegen die Münchner verloren hatte, RB Salzburg mit 3:2 (1:1) nieder.

In Liverpool erzielten Diogo Jota (55.) und Mohamed Salah (90.+3) per spätem Elfmeter die Treffer. Bei Midtjylland wurde in der 81. Minute Luca Pfeiffer eingewechselt, der Anfang Oktober vom Zweitligisten Würzburger Kickers zu dem Champions-League-Teilnehmer gewechselt war.

Beim Gruppen-Konkurrenten Ajax schossen Dusan Tadic (30./Foulelfmeter) und Lassina Traoré (38.) die Tore für den niederländischen Rekordmeister. Doch die Mannschaft des früheren Bayern-II-Trainers Erik ten Hag, die am Wochenende mit einem 13:0 beim VVV Venlo für einen Rekordsieg in der Eredivisie gesorgt hatte, musste noch die Gegentreffer durch Duvan Zapata (54./60.) hinnehmen.

Gündogan trifft, Joao Felix zerschmettert Salzburg-Träume

In Marseille sorgten Ferran Torres (18.), Gündogan (76.) und Raheem Sterling (81.) für den verdienten Sieg der Citizens. Eine spektakuläre Partie in Madrid entschied Joao Felix mit zwei Treffern (52./85.). Atlético war durch Marcos Llorente (29.) in Führung gegangen, musste dann aber einen Rückstand durch Dominik Szoboszlai (40.) und Mergim Berisha (47.) hinnehmen, ehe der portugiesische Jungstar für den Atlético-Sieg sorgte. Die Gladbacher Champions-League-Gruppengegner Schachtjor Donezk und Inter Mailand trennten sich am zweiten Vorrunden-Spieltag mit einem torlosen Remis.