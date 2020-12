Kaum Chancen: Bayern-Talent vor Flucht nach Hoffenheim?

Fotostand / Voelker via www.imago-images.de

Angelo Stiller könnte den FC Bayern verlassen

Am Dienstag durfte Angelo Stiller beim Remis des FC Bayern bei Atlético Madrid erstmals Champions-League-Luft schnuppern. Trotz seiner zweiten Einwechslung im Profiteam des Rekordmeisters stehen die Einsatzchancen des 19 Jahre alten Mittelfeldtalents vorerst aber nicht sonderlich gut. Die Konkurrenz bringt sich bereits in Stellung.

Laut "kicker" würde Sebastian Hoeneß, der Stiller bis vorigen Sommer in der Zweitvertretung des FC Bayern gecoacht hatte und mit ihm Drittliga-Meister geworden war, den Sechser gerne nach Hoffenheim holen. Sowohl eine Leihe als auch ein fester Transfer seien demnach möglich.

Da der Vertrag des gebürtigen Münchners nach der Saison ausläuft, wäre ein ablösefreier Wechsel möglich. Um verliehen zu werden, müsste Stiller dagegen erst verlängern.

Beim Champions-League-Sieger soll der Teenager dem "kicker" zufolge "ohne große Lobby" sein. Andernfalls wären Marc Roca und Tiago Dantas, die wie Stiller in der Schaltzentrale zuhause sind, nicht geholt worden.

Geringe Einsatz-Chancen beim FC Bayern

Seine beiden bislang einzigen Profi-Einsätze verzeichnete der spielstarke Ballverteiler in Partien, die Trainer Hansi Flick zum Rotieren nutzte. Stiller rutschte im DFB-Pokal gegen den 1. FC Düren sowie in Madrid lediglich in den Kader, da zahlreiche Stammkräfte geschont wurden.

Beim FC Bayern II ist der deutsche Juniorennationalspieler dagegen gesetzt. In der laufenden Saison stand er neun Mal in der Startelf und steuerte zwei Torvorlagen bei.

Stiller hat sämtliche Nachwuchsteams des Vereins durchlaufen. Schon seit längerer Zeit sollen verschiedene Bundesligisten versuchen, den Linksfuß vom FC Bayern abzuwerben, darunter neben Hoffenheim auch Union Berlin, Werder Bremen und der VfB Stuttgart.

Nach aktuellem Stand deutet bei Stiller vieles auf einen Abschied im Sommer hin.