Presse: "Was hat sich Huub Stevens da nur angetan?"

Moritz Mueller via TEAM2sportphoto

Auch Huub Stevens konnte dem FC Schalke 04 nicht helfen

Am letzten Bundesliga-Spieltag vor Weihnachten standen zwei Partien besonders im Fokus: Das Top-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München (1:2) sowie der Kellerduell zwischen dem FC Schalke 04 und Arminia Bielefeld (0:1). In der deutschen Presselandschaft riefen die beiden emotionalen Begegnungen ein gewaltiges Echo hervor. Ein Überblick:

Bayer Leverkusen - FC Bayern München

Bild: "Leroy Sané und Bayern – so richtig passt das bisher nicht. Beim 2:1 in Leverkusen muss der Nationalspieler einen bitteren Tiefschlag hinnehmen: Sané wird in der 32. Minute eingewechselt – und muss nach nur 36 Minuten schon wieder raus! Es ist die Höchststrafe für Sané! Der vorläufige Tiefpunkt seiner Bayern-Zeit."

Kicker: "Nach dem VfL Wolfsburg (2:1 nach 0:1) hat der FC Bayern München auch Tabellenführer Leverkusen die erste Pleite dieser Saison zugefügt, damit kurz vor Weihnachten die Pole Position wieder übernommen und abermals Comeback-Qualitäten bewiesen. An Drama war das aber nicht zu überbieten: Lewandowski traf Sekunden vor Schluss."

Spiegel: "Bayer Leverkusen macht sich einen Sieg gegen den FC Bayern selbst zunichte: Nach Führung kosten individuelle Fehler alle drei Punkte. Weltfußballer Robert Lewandowski traf doppelt für die Bayern."

n-tv: "Tah patzt Bayern spät zum Weihnachtsmeister. In einem kurzweiligen Spitzenspiel gewinnt Bayern München in der letzten Sekunde gegen Bayer Leverkusen."

Süddeutsche Zeitung: "Und dann kommt Lewandowski! Bayer Leverkusen erweist sich dem FC Bayern als würdiger Gegner, lange sieht es nach einem Remis im Topspiel aus. Doch der frisch gekürte Weltfußballer ist wieder zur Stelle."

FAZ: "Es gibt diese Geschichte, die während der vergangenen Jahre in immer neuen Varianten erzählt wurde: Ein ambitionierter Bundesliga-Klub, mal Borussia Dortmund, mal RB Leipzig, gewinnt oft, Fans träumen vom Titel, doch irgendwann kommt der FC Bayern München und stellt – gerne im direkten Duell – klar, wer der Hegemon der Bundesliga ist. Am Samstagabend empfing nun Bayer Leverkusen als Tabellenführer die Bayern, hielt bis in die Nachspielzeit ein 1:1. Bis Robert Lewandowski doch noch das Siegtor zum 1:2 schoss. Die Bayern hatten wieder zugeschlagen."

tz: "Der FC Bayern ist Weihnachts-Meister! Drama mit Last-Minute-Bude gegen Bayer - der Weltfußballer macht den Unterschied."

FC Schalke 04 - Arminia Bielefeld

Bild: "Huub-Horror! Was hat sich Huub Stevens da nur angetan? Bei der Rückkehr des "Jahrhunderttrainers" auf die Schalker Bank gab's gegen Aufsteiger Bielefeld eine 0:1-Pleite. [...] Nicht mal der legendäre "Knurrer aus Kerkrade", Trainer der ikonischen Uefa-Cup-Sieger-Elf von 1997, scheint diese Truppe noch zum Laufen zu bringen."

Kicker: "Auch die Rückkehr von Huub Stevens auf die Schalker Trainerbank brachte nicht die Erlösung. Die Königsblauen kassierten gegen Bielefeld eine verdiente 0:1-Niederlage."

Spiegel: "Auch das Comeback der Trainerlegende Huub Stevens hat Schalkes Krise nicht beenden können. Gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld verloren die Schalker 0:1 (0:0) und haben nun bereits sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Nach der Trennung von Trainer Manuel Baum am Freitag ging bei Schalke erneut einiges schief."

n-tv: "Auch Jahrhunderttrainer Huub Stevens hat die Horrorserie von Schalke 04 nicht beendet. Mit dem Uefa-Cup-Sieger von 1997 als Interimscoach verlor der Tabellenletzte 0:1 (0:0) gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld. Seit mittlerweile 29 Bundesligaspielen sind die Königsblauen ohne Sieg, der Negativrekord von Tasmania Berlin ist nur noch zwei Partien entfernt, die Abstiegsgefahr wird immer größer."

RTL: "Das Schalker Drama geht weiter. Auch mit Mentalitäts-Magier Huub Stevens schafften die Knappen nicht die Wende. Mit 0:1 verlor Königsblau im Kellerduell gegen Arminia Bielefeld. Das 29. sieglose Spiel in Folge."

Süddeutsche Zeitung: "Nein, selbst Huub Stevens ist nicht in der Lage, Wasser in Wein zu verwandeln oder, was längst genauso schwierig zu sein scheint, Schalke 04 zu einem Sieg zu führen - aber dass es gleich Essig sein würde mit dem ersten Saisonsieg, das war doch ein harter Schlag. Das ebenso verdiente wie schmerzliche 0:1 (0:0) gegen Arminia Bielefeld, einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, ließ den Rückstand auf den vielleicht rettenden 16. Platz auf massive sechs Punkte anwachsen - und sehr viel leichtere Gegner dürften dem Tabellenletzten nicht mehr begegnen."

FAZ: "Ein Wunderheiler ist auch die Schalker Vereinsikone Huub Stevens nicht. Einigermaßen konsterniert blickte der in der Not reaktivierte Niederländer am Samstag auf das Spiel seiner Mannschaft, die auch im 29. Bundesliga-Anlauf sieglos blieb und verdientermaßen 0:1 gegen den Aufsteiger Arminia Bielefeld verlor."

WAZ: "Das war das sieglose Spiel Nummer 29. 0:1 hieß es zwischen Schalke und Arminia Bielefeld. Auch Huub Stevens konnte den Sturz nicht aufhalten. [...] Die Schalker überwintern als abgeschlagenes Schlusslicht und Abstiegskandidat Nummer eins. 29 Liga-Spiele in Folge haben sie nicht gewonnen – der unerreichbar scheinende Liga-Minusrekord von Tasmania Berlin ist nur noch zwei Spiele entfernt."