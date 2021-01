Presse: "Schalke macht fast den Abstieg klar"

Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Der FC Schalke 04 hat im Kampf um den Ligaerhalt einen empfindlichen Rückschlag kassiert

Der letzte Spieltag der Bundesliga-Hinrunde 2020/2021 ist Geschichte. Während der FC Bayern die Halbserie mit einem wenig berauschenden, aber extrem wichtigen Dreier gegen Augsburg beendete, kassierte der FC Schalke 04 im Überlebenskampf einen heftigen Rückschlag. So reagiert die Presse auf die Spiele:

FC Schalke 04 - 1. FC Köln 1:2 (0:1)

Bild: "Schade, die Wade! Pleiten-Rückkehr für Klaas-Jan Huntelaar auf Schalke 1341 Tagen nach seinem letzten Bundesliga-Einsatz beim 1:1 in Ingolstadt (20. Mai 2017). Statt gegen den 1. FC Köln zu stürmen, hockt der Holländer mit einer Wadenverletzung auf der Tribüne und sieht von dort, wie Schalke in der dritten Minute der Nachspielzeit durch Jan Thielmann das 1:2 kassiert. Huntelaar? Schalke macht fast den Abstieg klar! Der Klub bleibt mit sieben (!) Punkten nach der Hinrunde Letzter."

kicker: "Thielmann schockt drängendes Schalke spät. Dank des 2:1-Siegtreffers in der Nachspielzeit schaffte der 1. FC Köln einen schmeichelhaften Erfolg bei Schlusslicht Schalke, das nun - gemeinsam mit Mainz - noch tiefer im Abstiegssumpf steckt als zuvor."

WAZ: "1:2 gegen Köln: Schalke 04 taumelt dem Abstieg entgegen. Die Hinrunde der Fußball-Bundesliga ist beendet - und der FC Schalke 04 geht als Abstiegskandidat Nummer eins in die letzten 17 Spieltage."

ntv: "Der FC Schalke 04 bleibt zum Hinrundenabschluss Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga. Die Königsblauen verlieren auch gegen den 1. FC Köln. Die Hoffnungen ruhen nun auf Klaas-Jan Huntelaar. Doch die Euphorie, die er ausgelöst hat, wurde vorerst sportlich jäh zertrümmert."

FAZ: "Im Kellerduell der Bundesliga unterliegt Schalke den Kölnern mit 1:2. Die Zukunft der Königsblauen in der Bundesliga wird immer ungewisser. Doch Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar verbreitet Hoffnung."

Spiegel: "In einem Kellerduell auf bescheidenem Niveau fielen die Tore dem Tabellenstand entsprechend. Schalke 04 bleibt der Lieblingsgegner der Kölner, die sich auf ihre Stärke bei ruhenden Bällen verlassen können."

Süddeutsche Zeitung: "Huntelaars Job wird zur Mission Impossible. Wegen Wadenproblemen verpasst der Rückkehrer aus den Niederlanden sein erstes Spiel bei Schalke 04 - und muss von der Tribüne mit ansehen, wie sein Klub mit 1:2 gegen den 1. FC Köln verliert."

FC Augsburg - FC Bayern München 0:1 (0:1)

Bild: "Immerhin vorne hat Bayern keine Baustellen – Robert Lewandowski sei Dank! Der Pole schießt Bayern nicht nur zum 1:0 in Augsburg – sondern sich selbst zu weiteren Bundesliga-Bestmarken! Lewandowski wird zu ROBERT REKORDSKI!"

kicker: "Dank Glück und Lewandowski: Bayern siegen in Augsburg. Der FC Bayern spielte beim 1:0 in Augsburg eine starke erste Hälfte, ließ aber nach der Pause extrem nach. Der FCA kam besser auf und hätte sich einen Punkt verdient gehabt, doch letztlich blieb das Glück den Bayern hold."

ntv: "Halleluja, FC Bayern zittert sich zum Sieg! Der FC Bayern beendet die Hinrunde der Bundesliga so, wie sich das für einen Herbstmeister gehört: mit einem Sieg. Allerdings gerät der zwölfte Erfolg der Saison gegen den FC Augsburg ab Mitte der zweiten Halbzeit zur Zitterpartie. Ein Matchwinner der Münchner: der Pfosten."

tz: "Der FC Bayern München hat sich mit viel Dusel gegen den FC Augsburg durchgesetzt. Die Schwaben hätten in der Schlussphase mit einem Elfmeter ausgleichen können, Alfred Finnbogasson scheiterte aber am Pfosten."

FAZ: "Der FC Bayern zittert schon wieder! Fast schon ein gewohntes Bild: Die Münchner gehen früh in Führung und sehen lange als der sichere Sieger aus, doch dann wendet sich das Blatt. Auch in Augsburg lässt der FC Bayern nach. Am Ende rettet der Pfosten."

Spiegel: "Mit einem glücklichen 1:0 (1:0)-Sieg haben die Bayern beim FC Augsburg den Vorsprung in der Bundesliga-Tabelle verteidigt. Nach dem Leipziger Sieg im Parallelspiel hat der Rekordmeister weiter vier Punkte Vorsprung vor dem Tabellenzweiten. Am Ende retteten die Bayern den Sieg über die Zeit."

Süddeutsche Zeitung: "Der FC Bayern ist weiterhin klarer Tabellenführer der Bundesliga, zum Ende der Hinrunde schlugen die Münchner den FC Augsburg mit 1:0 (1:0). Doch ganz ähnlich wie beim 2:1 gegen den SC Freiburg zuvor, zitterte der Rekordmeister sich wieder zum Erfolg."