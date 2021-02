Gladbach-Wechsel? Salzburg-Coach Marsch lässt aufhorchen

GEPA pictures/ Christian Ort via www.imago-images.

Erling Haaland (l.) trainierte vor seinem BVB-Wechsel unter Jesse Marsch

Bevor Erling Haaland 2020 zum BVB wechselte, begeisterte er beim österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg. Trainer Jesse Marsch erinnert sich gerne an die gemeinsame Zeit mit dem Stürmer, zu dem er bis heute Kontakt hält. Der US-Amerikaner äußerte sich auch zum angeblichen Gladbach-Interesse an seiner Person.

Im Interview mit dem Portal "Sportbuzzer" wurde Marsch direkt auf die angeblichen Avancen der Fohlen angesprochen. "Auffällig ist auf jeden Fall, dass mein Name immer direkt hinter dem von Marco Rose fällt. So war es hier in Salzburg auch", schmunzelte der 47-Jährige, der am Donnerstagabend mit Salzburg in der Europa League auf den spanischen Erstligisten Villarreal trifft.

Ein neuerliches Engagement in Deutschland kann sich der ehemalige Co-Trainer von RB Leipzig gut vorstellen. "Ich finde die Bundesliga eine super Liga. Ich mag das Niveau, die Stadien, die Fußballkultur", schwärmte Marsch, der die deutsche Eliteklasse als "überragende Chance" und "logischen Schritt" bezeichnete.

Kontakt zu Haaland auch nach BVB-Wechsel

Ebenjenen Schritt ging sein ehemaliger Schützling Erling Haaland bereits vor einem Jahr. 20 Millionen Euro ließ sich Borussia Dortmund die Dienste des Goalgetters kosten - eine lohnende Investition.

Für Marsch kommt der kometenhafte Aufstieg von Haaland allerdings nicht überraschend. Der Trainer pflegt nach eigener Aussage weiterhin "guten Kontakt" zum 20-Jährigen, tausche regelmäßig Nachrichten aus oder telefoniere mit ihm.

Bei einem der Gespräche habe Haaland ihn gefragt, ob er von seiner Top-Quote in Deutschland überrascht sei. Marschs Antwort: "Ich habe ihm gesagt: Nein, es hätte mich eher überrascht, wenn du nicht erfolgreich gewesen wärst. Ich wusste, dass die deutsche Bundesliga zu ihm passt."