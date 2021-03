Schalke? Hertha? Draxler spricht von "Heimweh"

JB Autissier via www.imago-images.de

Kehrt PSG-Star Julian Draxler in die Bundesliga zurück?

Schon im Winter galt Julian Draxler als Streichkandidat bei Paris Saint-Germain. Da sein Vertrag bei PSG ausläuft und eine Verlängerung eher unwahrscheinlich ist, muss sich der Nationalspieler im Sommer wohl einen neuen Verein suchen. Ein Wechsel in die Bundesliga steht im Raum - womöglich zum FC Schalke 04 oder Hertha BSC?

Noch ist unklar, wie es für Julian Draxler nach der Saison weitergeht. Der offensive Mittelfeldspieler beschäftigt sich aber offenbar mit mehreren Alternativen. "Es laufen viele Gespräche im Hintergrund", sagte er nach dem 1:1-Remis gegen den FC Barcelona in der Champions League gegenüber "Sky".

Eine Rückkehr nach Deutschland sei durchaus möglich, wie der 27-Jährige durchblicken ließ. "Es ist ein bisschen Heimweh da", gab er offen zu.

Draxler lernte das Fußballspielen beim FC Schalke 04 und schaffte bei den Königsblauen den Durchbruch zum Profi. 2015 ging er für 43 Millionen Euro zum VfL Wolfsburg. Zwei Jahre später folgte der Wechsel zu PSG, das 36 Millionen Euro für den DFB-Star auf den Tisch legte.

Für den Pariser Hauptstadtklub stand Draxler bislang in 160 Pflichtspielen auf dem Platz. 23 Tore und 36 Vorlagen stehen zu Buche.

Julian Draxler hat wohl keine Zukunft bei PSG

In Paris war Draxler selten unumstrittener Stammspieler, auch unter dem aktuellen Coach Mauricio Pochettino nicht. Nicht von ungefähr mehren sich die Gerüchte, dass sich er nach vier Jahren in der Hauptstadt verabschieden könnte. Französischen Berichten zufolge wird er beim FC Arsenal und bei Juventus Turin gehandelt, ein Verbleib in Paris sei unrealistisch.

Schon im vergangenen Winter stand Draxler im Zentrum der Spekulationen, ein Wechsel zu Hertha BSC soll im Raum gestanden haben. Über eine Rückkehr zum FC Schalke 04 wurde allerdings ebenfalls spekuliert - auch wenn fraglich scheint, wie die klammen Knappen Draxlers Gehalt stemmen sollen.