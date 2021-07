Ajax und Köln locken: Schalke bangt um Top-Talent

RHR-FOTO/Tim Rehbein via www.imago-images.de

Luca Podlech vom FC Schalke 04 gilt als großes Torwarttalent

Infolge der Corona-Erkrankung von Ralf Fährmann ergab sich auf der Torhüterposition des FC Schalke 04 zuletzt eine kurzfristige Änderung. Der Last-Minute-Transfer von Martin Fraisl kam allerdings nicht überall im Verein gut an. Ein heiß umworbenes Nachwuchsjuwel macht sich bemerkbar.

Zwischen Rouven Schröders Aussage, der FC Schalke könne auf den Ausfall von Ralf Fährmann sehr kurzfristig reagieren, und der Verpflichtung von Martin Fraisl lagen nicht einmal 24 Stunden. Wenn ein Transfer das Prädikat "kurzfristig" erhalten darf, dann dieser. "Extrem motiviert und angetan" sei Fraisl gewesen, als die Knappen Kontakt aufnahmen, sagte Sportchef Schröder.

Genauso hätte sehr wahrscheinlich auch Luca Podlech reagiert, wenn einer der Verantwortlichen auf ihn zugekommen wäre. Der erst 16 Jahre alte Ballfänger hat enorm hohe Ansprüche an sich selbst - und stellt diese offenbar auch an den Klub.

Ajax und 1. FC Köln machen dem FC Schalke Konkurrenz

Wie der TV-Sender "Sport1" berichtet, hätte sich Podlech eine noch bessere Förderung gewünscht. Womöglich droht den Königsblauen schon bald der Verlust des Talents, schließlich soll Podlech das Interesse einiger Klubs auf sich gezogen haben. Die "Bild" nennt Ajax Amsterdam und den 1. FC Köln als konkrete Bewerber.

Beim Torwart, Jahrgang 2005 und seit fünf Jahren im Verein, dürfte vor allem ein Schröder-Satz Unbehagen ausgelöst haben. "Der Konkurrenzgedanke ist elementar. Wir wollen einen Marktführer und einen Challenger, der jederzeit spielen kann. Es geht nicht darum, irgendeinen Torhüter zu holen, damit er ein wenig mittrainieren kann. Wir haben einen gewissen Anspruch und suchen Qualität", sagte Schröder.

Trotz seiner jungen Jahre verfügt Podlech schon jetzt über enorme Qualität. Daher ist nicht ausgeschlossen, dass er derjenige sein wollte, der in Fährmanns Abwesenheit in besagter "Challenger"-Funktion in den Kader der Profis aufrückt.