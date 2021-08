Wechsel zu Gladbach? Hertha-Talent lehnt Verlängerung ab

Sebastian Räppold/Matthias Koch via www.imago-imag

Luca Netz besitzt bei Hertha BSC noch Vertrag bis 2023

Der 18 Jahre alte Luca Netz von Bundesliga-Klub Hertha BSC gilt als großes Versprechen im deutschen Fußball. Unlängst wurde der Linksverteidiger bereits mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht, doch nun verschlägt es ihn offenbar nach Gladbach.

Wie "Bild" zuletzt berichtete, bahnt sich ein durchaus überraschender Transfer innerhalb der Bundesliga an: Luca Netz steht demnach vor einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Der Youngster stand beim 4:3-Testspielerfolg von Hertha BSC gegen den FC Liverpool am vergangenen Donnerstag schon nicht mehr im Kader von Pál Dárdai - ein Indiz für einen baldigen Abschied?

Dem Boulevardblatt zufolge legt Gladbach für den U17-Nationalspieler vier Millionen Euro hin. Darüber hinaus erhalten die Berliner eine Beteiligung an möglichen zukünftigen Transfers. Schon seit mehreren Wochen sollen Verhandlungen zwischen beiden Klubs laufen, heißt es. Auch der "kicker" berichtet vom Interesse der Fohlen.

Das Fachblatt zitiert zudem Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic: Ein Berliner Angebot zur Verlängerung hat Netz demnach abgelehnt, "dann muss man das so akzeptieren".

Netz erhofft sich durch den Wechsel zu den Fohlen wohl mehr Chancen auf Einsätze. In Berlin muss sich der Youngster gegen erfahrene Kräfte wie Marvin Plattenhardt und Maximilian Mittelstädt durchsetzen.

In Gladbach stünde wohl im Rennen um Startelfeinsätze in Ramy Bensebaini lediglich ein Konkurrent im Weg. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung fehlt der 26-Jährige derzeit in der Vorbereitungsphase auf die neue Spielzeit.

Netz wurde beim FC Bayern gehandelt

In der jüngeren Vergangenheit war der gebürtige Berliner bereits mit einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister FC Bayern in Verbindung gebracht worden. Im zurückliegenden Winter wurde den Münchnern Interesse nachgesagt, letztlich holte man für die linke Seite jedoch den Engländer Omar Richards vom FC Reading.

Bei Hertha BSC besitzt Luca Netz noch einen Vertrag bis 2023. Der Gewinner der Fritz-Walter-Medaille in Bronze zählt zu den wohl größten Talenten im Kader. Sein Bundesliga-Debüt feierte er unter Ex-Trainer Bruno Labbadia, bislang blickt er auf elf Einsätze und ein Tor im Oberhaus zurück.