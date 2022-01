Schlotterbeck äußert sich zu Bayern- und BVB-Gerüchten

H. Langer via www.imago-images.de

Nico Schlotterbeck ist Stammspieler beim SC Freiburg

Nico Schlotterbeck zählt zu den großen Aufsteigern beim SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga. Der 22-Jährige ist unter Christian Streich absolut gesetzt und schaffte zuletzt sogar den Sprung in den Kader der Nationalmannschaft. Selbst mit den Top-Vereinen FC Bayern und Borussia Dortmund wurde Schlotterbeck jüngst schon in Verbindung gebracht. Jetzt hat sich der Innenverteidiger zu den Spekulationen geäußert.

Vor dem Bundesliga-Duell der Freiburger gegen den VfB Stuttgart stellte Schlotterbeck klar, dass er über seine sportliche Zukunft noch längst nicht entschieden hat.

"Ich muss schauen, was der nächste Schritt für mich ist – und es ist alles andere als ausgeschlossen, dass ich den beim SC gehe", meinte der Abwehrmann des Breisgau-Klub im Gespräch mit den "Stuttgarter Nachrichten", angesprochen auf das Interesse der Bundesliga-Elite aus München und Dortmund.

Laut Schlotterbeck sei es sogar "sehr gut möglich, dass es nirgends hingeht". Aussagen, die im Vorfeld des Südwest-Duells gegen den abstiegsbedrohten VfB Stuttgart nur allzu gut ankommen dürften beim Sechsten der Bundesliga-Tabelle.

Die Spekulationen um den 1,91-m-Mann nahmen in den vergangenen Monaten zu, weil er bei Freiburg nur noch einen laufenden Vertrag bis zum Sommer 2023 besitzt. Will der Sport-Club noch Geld mit seinem Defensiv-Star machen, müsste er in diesem Jahr noch verkauft werden.

Gespräche mit dem VfB Stuttgart

Schlotterbeck hat derweil auch bestätigt, dass er im zurückliegenden Transferfenster im Sommer 2021 auch mit dem Gegner vom Samstag in Gesprächen stand.

"Ja, man hatte mal Kontakt", meinte er auf den VfB Stuttgart angesprochen. Der gebürtige Waiblinger habe sich aber zeitig für einen Verbleib im Breisgau entschieden.

"Weil Trainer Christian Streich früh das Gespräch mit mir gesucht hat und mir alle Verantwortlichen des SC signalisiert haben, dass sie mit mir nach meinem Ausleihjahr bei Union Berlin fest als Stammkraft planen", erklärte Schlotterbeck, der betonte: "Ein Wechsel stand im Sommer nie zur Debatte. Und das war ja im Rückblick auch der richtige Schritt."