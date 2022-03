Bericht: BVB tütet nächsten Sommer-Transfer ein

IMAGO/Michael Ketzer

Can Özkan (r.) könnte schon bald für Dortmund auflaufen

Die Personalplanungen für den kommenden Sommer laufen bei Borussia Dortmund bereits auf Hochtouren. Die Schwarz-Gelben stehen aktuell wohl dicht vor dem Transfer eines Mittelfeld-Spielers aus Düsseldorf.

Wie es in einer jüngsten "kicker"-Meldung heißt, könnte der 22-jährige Can Hayri Özkan zur kommenden Saison zum BVB wechseln. Der zentral-defensive Mittelfeldakteur läuft aktuell für die zweite Mannschaft von Fortuna Düsseldorf in der Regionalliga West auf und hat sich dort als Sechser einen Namen gemacht.

Laut dem Medienbericht ist er für den Kader der zweiten Mannschaft des BVB vorgesehen, der eine ordentliche Aufstiegssaison in der 3. Liga spielt und aktuell auf Platz zehn in der Liga rangiert.

Der Vertrag Özkans bei der Fortuna läuft im Sommer aus, er könnte also ablösefrei zum NRW-Rivalen nach Dortmund wechseln. Eine Zukunft im Profi-Kader der Düsseldorfer in der 2. Bundesliga wird es demnach wohl nicht geben.

Der gebürtige Bielefelder war erst im letzten Sommer zur Fortuna gewechselt. In der laufenden Spielzeit hat er sich im defensiven Mittelfeld einen Stammplatz erobert und bestritt bisher 23 Saisonspiele für die zweite Mannschaft von F95 in der viertklassigen Regionalliga.

Zwei Einsätze in der 2. Bundesliga

Özkan blickt auch schon auf einige Einsatzminuten auf Profi-Niveau zurück. In der Saison 2017/2018 durfte er zweimal, damals noch in Diensten seines Ausbildungsvereins Arminia Bielefeld, in der 2. Bundesliga ran. Unter Jeff Saibene wurde er im Februar 2018 erstmalig im deutschen Fußball-Unterhaus eingewechselt.

Der große Durchbruch blieb Özkan bislang aber verwehrt. Im Trikot des BVB II will der Mittelfeldmann ab der kommenden Saison offenbar den nächsten Versuch unternehmen, sich in einer höheren Spielklasse zu etablieren. Eine offizielle Bestätigung des Sommer-Transfers steht noch aus.