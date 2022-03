Dortmunder Erfolgscoach kritisiert Terminplanung der DFL

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Trainer der BVB-Junioren: Mike Tullberg

Zum ersten Mal in der Geschichte von Borussia Dortmund steht die U19 des Klubs im Viertelfinale der Youth League. Für das mit Spannung erwartete Duell in der Champions League der Junioren gegen Atlético Madrid (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker) ziehen die BVB-Talente sogar in den Signal Iduna Park um. Ein Gesicht des Erfolgs ist Trainer Mike Tullberg, der seinen Schützlingen noch Großes zutraut.

Eigentlich könnte im Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund eitel Sonnenschein herrschen, schließlich können die Youngster auf vergleichsweise großer Bühne am Mittwochabend Geschichte schreiben. Doch die Ansetzung des Nachholspiels der Profis, die ab 18:30 Uhr in Mainz ranmüssen, trübte die Euphorie zuletzt ein wenig. Zu wahrscheinlich ist es, dass interessierte Fans im Zweifel lieber das Bundesliga-Team vor dem Fernseher anfeuern, anstatt in Stadion zu gehen.

Anders als üblich findet das Duell diesmal nicht auf dem Trainingsgelände der Borussia in Brackel statt, wo sich zum letzten Gruppenspiel gegen Besiktas Ende des vergangenen Jahres nur einige hundert Fans zusammengefunden hatten. Diesmal begrüßt der BVB den Gegner im Stadion der Profis, wo derzeit bis zu 25.000 Zuschauer zugelassen sind.

"Ich bin nicht Terminplaner bei der DFL. Aber natürlich wäre es besser gewesen, wenn die Konstellation eine andere gewesen wäre", erklärte U19-Coach Mike Tullberg jetzt im Interview mit dem Portal "Spox". Allzu sehr hadern will der Däne jedoch nicht: "Es ist, wie es ist. Wenn unsere Partie beendet ist, drücke ich Marco Rose und den Jungs die Daumen. Wir sind alle dafür da, dass die Profis Erfolg haben."

Bynoe-Gittens ein Hoffnungsträger beim BVB: "Kann den Profis helfen"

Vor dem Showdown gegen Atlético ruhen im Lager der Westfalen große Hoffnungen auf Ausnahmetalent Jamie Bynoe-Gittens. Der englische Rechtsaußen, der ab Sommer fest bei den Profis trainieren wird, erzielte in der laufenden Youth-League-Saison bereits sechs Treffer.

"Unser Ziel ist es, ihn so aufzubauen, dass er die Profis im Sommer möglichst gut unterstützen kann. Darauf lege ich meinen Fokus. Er hat eine brutale Qualität im Eins-gegen-Eins", lobte Tullberg seinen Schützling und ergänzte: "Wenn er fit bleibt, bin ich davon überzeugt, dass er den Profis helfen kann."

Zugleich machte der Übungsleiter keinen Hehl daraus, von Bynoe-Gittens abhängig zu sein. "Ohne diese einzelnen, herausragenden Spieler, wie jetzt Jamie, oder früher Jadon Sancho und Giovanni Reyna, die wir über das Toptalente-Scouting holen, haben wir international keine Chance", stellte der 36-Jährige klar.