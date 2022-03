Wilde BVB-Gerüchte um zwei Stürmer-Stars

IMAGO/Paul Chesterton

Anthony Martial soll das Interesse des BVB geweckt haben

Dass Erling Haaland Borussia Dortmund über den Sommer 2022 hinaus erhalten bleibt, glauben nur die allerkühnsten Optimisten. Kein Wunder, dass die Suche nach einem Ersatz beim BVB auf Hochtouren läuft. In den Fokus sollen nun unter anderem zwei hochgehandelte Stars aus der englischen Premier League gerückt sein.

Gabriel Jesus von Manchester City sowie Anthony Martial, aktuell von Manchester United an den FC Sevilla verliehen, sollen es dem BVB angetan haben. Das berichtet das Portal "90min" mit Verweis auf nicht näher benannte Quellen.

Top-Transferziel der Borussia bleibt demnach zwar Karim Adeyemi von RB Salzburg. In Dortmund soll man weiterhin "zuversichtlich" sein, den deutschen Nationalspieler loseisen zu können. Da sich der BVB bislang mit Salzburg allerdings noch immer nicht auf eine Ablösesumme einigen konnte, bleibt der Blick nach Alternativen offen.

Eine heiße Option soll dabei Martial sein. Der Franzose war 2015 für 60 Millionen Euro von der AS Monaco zu United gewechselt, zeigt seitdem aber zu wechselhafte Leistungen, um sich auf Dauer einen Stammplatz zu erspielen.

Anfang 2022 flüchtete er per Leihe zum FC Sevilla, kommt in Spanien aber auch nicht gut zurecht (8 Spiele/1 Tor). Im Sommer könnte ein Wechsel zum BVB für Martial einen Neuanfang darstellen. Der Vertrag des 26-Jährigen in Manchester endet im Sommer 2024.

Wechsel zum BVB dürfte kein Selbstläufer werden

Gabriel Jesus (Vertrag bis 2023) von Manchester City wird dem Bericht zufolge ebenfalls beim BVB gehandelt.

Der Brasilianer ist beim englischen Meister in dieser Saison häufig nur Edeljoker. Verhandlungen zwischen dem 24-Jährigen und City über eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Kontrakts sollen laufen. Bislang zeichnet sich allerdings noch kein positives Ergebnis ab.

Ein Wechsel eines der beiden Premier-League-Stars zum BVB dürfte keine ganz einfache Sache werden. Martials Tor-Quote lässt schlicht nicht erahnen, dass er in die Fußstapfen von Haaland treten könnte, Gabriel Jesus verdient derzeit angeblich rund neun Millionen Euro im Jahr - eine Summe, die die Schwarz-Gelben wohl kaum in den Ring werfen dürften.