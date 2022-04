FC Bayern bekommt Konkurrenz im Werben um PSG-Juwel

Dave Winter/Shutterstock via www.imago-images.de

El Chadaille Bitshiabu soll vom FC Bayern umworben sein

Nach Tanguy Nianzou könnte der erst 16-jährige El Chadaille Bitshiabu das nächste Abwehrjuwel aus den Reihen Paris Saint-Germains sein, welches den Weg zum FC Bayern einschlägt. Schon vor Wochen kursierten die ersten Gerüchte, wonach der Youngster bei den Münchnern im Gespräch sei. Jetzt soll sich auch ein weiterer Bundesliga-Klub in das Werben um Bitshiabu eingeschaltet haben.

Wie es in einem Bericht des Portals "fussballtransfers.com" hieß, soll neben den Bayern auch RB Leipzig am PSG-Teenager dran sein. Die Sachsen machten im letzten Herbst bereits mit Bitshiabu direkte Bekanntschaft, als er in der UEFA Youth League mit Paris Saint-Germain gegen die Roten Bullen spielte.

Laut dem Medienbericht sollen beide Bundesliga-Klubs derzeit "sehr bemüht" sein, den 1,96-m-Hünen nach Deutschland zu transferieren.

Der U-Nationalspieler Frankreichs selbst besitzt in Paris zwar noch einen laufenden Vertrag bis 2024, soll mit der ihm bislang gebotenen Perspektive beim Hauptstadt-Klub allerdings nicht zufrieden sein. Trotz des ihm nachgesagten Ausnahmetalents durfte Bitshiabu für die PSG-Profis erst zwei Kurzeinsätze bestreiten, lief im Dezember und Januar zweimal im Coupe de France unter Cheftrainer Mauricio Pochettino auf.

In der Ligue 1 wartet das Top-Talent hingegen noch auf einen ersten Einsatz für das Pariser Starensemble.

Französische Spieler genießen schon seit mehreren Jahren sowohl beim FC Bayern als auch bei RB Leipzig aller höchste Wertschätzung. Beim deutschen Branchenprimus stehen derzeit nicht weniger als sechs Franzosen unter Vertrag, Leipzig weiß immerhin drei französische Akteure in seinen Reihen.

Zuletzt startete Christopher Nkunku bei den Roten Bullen als Torjäger so richtig durch und feierte unter Nationaltrainer Didier Deschamps sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft.