Verliert der 1. FC Köln den nächsten Leistungsträger?

IMAGO/Markus Fischer

Ellyes Skhiri (r.) könnte den 1. FC Köln verlassen

Mit Salih Özcan hat der 1. FC Köln einen wichtigen Spieler an Borussia Dortmund verloren. Nun droht den Rheinländern offenbar der nächste prominente Abgang.

Wie "Bild" unter Berufung auf internationale Medien berichtet, zeigen West Ham United, Benfica Lissabon sowie Olympique Lyon Interesse an Ellyes Skhiri.

Der zentrale Mittelfeldspieler gehört beim 1. FC Köln zum Stammpersonal. In der abgelaufenen Saison stand der 27-Jährige in 22 Partien auf dem Rasen. Kleinere Verletzungen sowie ein krankheitsbedingter Ausfall verhinderten mehr Einsätze.

Die Rheinländer würden Skhiri wohl bei einem Angebot zwischen acht und zehn Millionen Euro ziehen lassen, heißt es. Schließlich besitzt der tunesische Nationalspieler beim 1. FC Köln nur noch einen Vertrag bis 2023. Im Sommer bietet sich folgerichtig letztmals die Chance auf eine höhere Ablösesumme.

Bereits im vergangenen Jahr liebäugelte Skhiri mit einem Abschied, blieb schlussendlich aber doch in der Domstadt, in der er seit 2019 sein Geld verdient.

1. FC Köln: Skhiri könnte Weigl bei Benfica beerben

Während West Ham und Olympique Lyon den Abräumer schon länger auf dem Zettel haben sollen, könnte Skhiri bei Benfica die Nachfolge von Julian Weigl antreten. Der Nationalspieler möchte den portugiesischen Hauptstadtklub angeblich verlassen.

Gegenüber "Bild" verriet Skhiri vor einigen Monaten bezüglich eines möglichen Abschieds aus Köln: "Definitiv klar sein wird die Situation im Sommer 2022, weil mein Vertrag 2023 ausläuft, man davor also entweder verlängert oder wechselt." Nun scheint neuer Schwung in die Personalie zu kommen.

Für den 1. FC Köln wäre ein Wechsel des Leistungsträgers aus sportlicher Sicht bitter, zumal die Rheinländer erst vor wenigen Tagen Salih Özcan an den BVB verloren haben. Skhiri und Özcan waren in der abgelaufenen Saison Garanten für den Einzug in den Europapokal.