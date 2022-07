So könnte der BVB den Haller-Ausfall auffangen

IMAGO/Revierfoto

Donyell Malen und Karim Adeyemi könnten den Ausfall von Sébastian Haller kompensieren

Nachdem bei Neuzugang Sébastien Haller ein Hodentumor festgestellt wurde, musste Borussia Dortmund in den Testspielen gegen den FC Valencia (1:3) und gegen den FC Villarreal (0:2) im Sturmzentrum improvisieren. Obwohl der BVB beide Partien verlor, hinterließ das neue Angriffsduo Karim Adeyemi/Donyell Malen einen durchaus positiven Eindruck.

"Ich finde, die beiden haben es wirklich ordentlich gemacht, waren sehr bemüht. Aber auch da fehlte die Effektivität in den letzten Aktionen", zitiert der "kicker" BVB-Trainer Edin Terzic.

Einen Vorwurf wollte der 39-Jährige Adeyemi und Malen aber keinesfalls machen: "Das ist völlig normal, wenn man das erste Mal zusammen auf dem Platz steht, das System umstellt und den letzten Tag des Trainingslagers hat, wo die Beine etwas schwerer sind."

Auch Julian Brandt, der beim Test gegen Villarreal gemeinsam mit Marco Reus und Jude Bellingham im Zentrum spielte, ist sich sicher, dass der BVB den Haller-Ausfall intern auffangen kann.

"Im Training bomben die dir diese Dinger einen nach dem anderen rein. Ich glaube, dass am Ende nur ein bisschen Feingefühl, ein bisschen Routine fehlen. Auch die beiden Jungs werden eine Menge Tore machen", so der Mittelfeldmann, der auch Youssoufa Moukoko als Haller-Alternative ins Spiel brachte: "Wir werden auf jeden Fall eine Lösung finden. Ob jetzt mit den Jungs oder mit Mouki - wir werden das auf jeden Fall hinbekommen. Da mache ich mir keine Gedanken."

Adeyemi: "Ersetzen müssen wir niemanden"

Schon in der vergangenen Woche hatte Adeyemi betont, dass er den BVB trotz des Haller-Ausfalls gewappnet sieht. "Ersetzen müssen wir niemanden. Wir versuchen, weiter Fußball zu spielen, vielleicht mit einer anderen Formation oder jemand anderem im Sturm", sagte der 20-Jährige am Donnerstag im Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz: "Die Qualität dazu haben wir."

Dennoch werden aktuell zahlreiche Stürmer beim BVB gehandelt. Laut "Sky" wurden der Dortmunder Borussia allein in dieser Woche "mehr als ein Dutzend" Stürmer angeboten.

Dem TV-Sender zufolge will der Revierklub aber zunächst die Füße stillhalten bis es eine präzise Diagnose bei Haller gibt.