HSV plant offenbar weitere Neuzugänge

IMAGO/Eibner Pressefoto/Marcel von Fehrn

Nikola Dovedan könnte die Offensive des HSV verstärken

Der Hamburger SV ist auf der Suche nach Verstärkung offenbar fündig geworden. Offenbar ganz oben auf der Liste des HSV stehen ein 18-jähriges Verteidiger-Talent und ein zweitligaerfahrener Stürmer.

"Wir haben eine klare Struktur, in Bezug auf das Alter und unsere Idee von Fußball. Wir machen nichts, was nicht in unser Konzept passt", äußerte sich Trainer Tim Walter zuletzt zur weiteren Kaderplanung des HSV.

Nach der Leihe von Stephan Ambrosius zum Karlsruher SC soll nach Informationen des "kicker" der Franzose William Mikelbrencis vom FC Metz diese Lücke schließen.

HSV-Interesse an früherem Nürnberger

Eine Einigung mit Metz steht demnach allerdings bislang noch aus. Mikelbrencis kann in seiner Profikarriere bislang auf neun Spiele in der französischen Ligue 1, drei in der Ligue 2 und 15 weitere Einsätze für die zweite Mannschaft des FC Metz zurückblicken.

Zusätzlich soll dem Fachmagazin zufolge Nikola Dovedan die Offensive des HSV verstärken.

Der ehemalige Nürnberger und Heidenheimer kommt auf insgesamt 151 Spiele in der 2. Bundesliga in denen er 26 Tore selbst erzielte und weitere 20 auflegte.

Der 28-jährige Österreicher lief die vergangenen drei Spielzeiten für den Club auf, bevor sein Vertrag in diesem Sommer auslief und nicht verlängert wurde.

Bislang vier Neuzugänge beim HSV

Der 1,71 m große Dovedan ist in der Offensive variabel einsetzbar und würde eine weitere Option neben Torjäger Robert Glatzel darstellen.

Zudem steht der Angreifer ablösefrei zur Verfügung, was in Anbetracht des eingeschränkten finanziellen Rahmens des HSV eine Wunschlösung wäre.

Mikelbrencis und Dovedan wären nach László Bénés (Borussia Mönchengladbch), Ransford-Yeboah Königsdorffer (Dynamo Dresden), Filip Bilbija (FC Ingolstadt) und Matheo Raab (1. FC Kaiserslautern) die externen Neuzugänge fünf und sechs.