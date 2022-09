Tedesco droht Aus bei RB Leipzig - übernimmt Rose?

IMAGO/osnapix

Wird Domenico Tedesco bei RB Leipzig von Ex-BVB-Coach Marco Rose beerbt?

Nach nicht einmal einem Jahr im Amt wackelt der Trainerstuhl von Domenico Tedesco wegen des desaströsen Saisonstarts bereits. Beerben könnte ihn der frühere BVB-Coach Marco Rose.

Nach nur mageren fünf Punkten aus fünf Spielen rangiert RB Leipzig derzeit auf Platz elf der Bundesliga-Tabelle.

Genau dort standen die Sachsen auch im vergangenen Dezember, als Chefcoach Jesse Marsch geschasst und durch Domenico Tedesco ersetzt wurde. Bahnt sich eine Wiederholung der Ereignisse an?

Der Offenbarungseid beim 0:4 gegen Eintracht Frankfurt stößt diese Diskussion zumindest an. "Wir waren gar nicht auf dem Platz und haben alle Basics vermissen lassen", analysierte Tedesco im Nachgang: "Wenn du drei Systeme spielst und keinen Zugriff bekommst, dann liegt das Problem irgendwo anders." Etwa beim Trainer selbst?

RB Leipzig: Bonus von Domenico Tedesco "fast aufgebraucht"

Tedescos Bonus, den er sich mit einer fulminanten Rückrunde 2021/2022 und dem Triumph im DFB-Pokal bei RB Leipzig erwarb, ist laut "Bild" jedenfalls "fast aufgebraucht".

Tedesco droht dem Bericht zufolge sogar der Rauswurf, sollte der Champions-League-Auftakt am Dienstag gegen den ukrainischen Vertreter Schachtar Donezk ebenso in den Sand gesetzt werden wie der Liga-Start.

Angeblich bastelt die Führungsetage um Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bereits an einem Notfallplan. Praktischerweise wohnt die anscheinend heißeste Trainer-Alternative direkt vor der Haustüre: Marco Rose.

Heiße Gerüchte um Ex-BVB-Coach Marco Rose

Der ehemalige BVB-Coach lebt nicht nur in seiner Geburtsstadt Leipzig, er ist innerhalb der Red-Bull-Fußballfamilie auch hoch angesehen.

Sechs Jahre lang arbeitete Rose für Schwesterklub RB Salzburg und gewann dort insgesamt sieben Titel.

Dazu kommt, dass mit Max Eberl ein einstiger Weggefährte Roses in Leipzig in den Startlöchern steht. Das Duo arbeitete in Gladbach sehr erfolgreich zusammen.

Eberl steht nun vor einem Einstieg als Sportdirektor bei RB Leipzig - eine seiner ersten Amtshandlungen könnte die Suche nach einem neuen Trainer werden.