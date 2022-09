Matthäus: Union und Freiburg in der Pflicht, Köln träumt

nordphoto GmbH / Bratic via www.imago-images.de

Lothar Matthäus tritt in der Europa League als RTL-Experte auf

Am Donnerstagabend starten der SC Freiburg, Union Berlin und der 1. FC Köln in ihre Europapokal-Saison. RTL-Experte Lothar Matthäus schätzt die Chancen der drei Bundesliga-Klubs ein - und gibt eine Prognose für den Turnier-Sieger ab.

25 Jahre dauerte es nach dem Sieg der legendären Schalker Euro-Fighter, bis eine deutsche Mannschaft im Europapokal triumphierte. Eintracht Frankfurt sicherte sich den Titel in einem dramatischen Elfmeterschießen gegen die Rangers.

Dass die Eintracht trotz einer durchschnittlichen Bundesliga-Saison auf dem internationalen Parkett brillierte, ist für Lothar Matthäus Grund zur Hoffnung: "Frankfurt hat als Tabellenelfter der Bundesliga diesen Titel geholt. Wenn man sieht, wo Union und der SC gelandet sind und vor allem, wo sie nun wieder stehen, ist etwas drin", erklärte er gegenüber dem "kicker".

Bundesliga: Top-Start für Union und Freiburg

Union und Freiburg schlossen die letzte Spielzeit als Fünfter und Sechster ab. Nach fünf Spieltagen der laufenden Saison grüßt der Sportclub von der Tabellenspitze, Union ist starker Vierter. Durch das aktuelle Tabellenbild lassen sich die beiden Teams jedoch nicht blenden, urteilte Matthäus - im Gegenteil.

"Sie wissen, wie hart sie es sich erarbeitet haben, welch gutes Scouting sie dorthin gebracht hat. Ihnen kann man nur gratulieren, wie gut sie aufgestellt sind", sagte er. Dieses Image werde durch die beiden Trainer Urs Fischer und Christian Streich noch verstärkt: "Diese Trainer schweben nicht irgendwo, sondern sind sehr bodenständig. Auch das macht sie sympathisch."

Die deutschen Vertreter in der Europa League erwischten durchaus machbare Gruppen. Union trifft auf St. Gilloise (Belgien), Malmö FF (Schweden) und SC Braga (Portugal). Freiburg reist im Verlaufe der Saison zu Qarabag (Aserbaidschan), Olympiakos Piräus (Griechenland) und zum FC Nantes (Frankreich).

Europa League: Weiterkommen ist Pflicht

In Gruppen ohne absoluten Top-Favoriten sieht Matthäus die deutschen Vereine zum Weiterkommen "verpflichtet". Der deutsche Rekord-Nationalspieler, der am Donnerstagabend als TV-Experte im Freiburger Europa-Park Stadion fungiert, sieht unterdessen Manchester United, den FC Arsenal, Monaco und AS Rom als Favoriten auf den Titel. Dieses Bild werde sich sicherlich ändern, wenn die Drittplatzierten aus den Champions-League-Gruppen dazustoßen, ergänzte er.

Während Union und Freiburg in der Europa League kämpfen, spielt der 1. FC Köln in der international drittklassigen Conference League - einem Wettbewerb, der trotzdem "seinen Reiz" hat, wie Matthäus erklärte. Steffen Baumgart habe in der Domstadt "eine Rieseneuphorie entfacht", die im Frühsommer in der Qualifikation für das internationale Geschäft gipfelte.

Matthäus hält sogar einen Titel für nicht ausgeschlossen: "Köln träumt ja schon immer, aber jetzt zu Recht. Weil einfach Ruhe eingekehrt ist im Umfeld, auch das ist Baumgarts Verdienst. Er ist der Chef, es herrscht gute Kommunikation, klare Arbeitsteilung. Er ist, wie Streich und Fischer, eine große Persönlichkeit."

Die deutschen Duelle in der Übersicht:

Europa League

1. FC Union Berlin vs. Union St. Gilloise (18:45 Uhr) --> hier geht es zum Live-Ticker

SC Freiburg vs. Qarabag FK (21:00 Uhr) --> hier geht es zum Live-Ticker

Conference League

OGC Nizza vs. 1. FC Köln (18:45 Uhr) --> hier geht es zum Live-Ticker