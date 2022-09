Matthijs de Ligt auf dem Abstellgleis?

Droht Bayern Münchens Matthijs de Ligt bei der Nationalmannschaft die Bank?

Nach seinem Wechsel von Juventus Turin zum FC Bayern hatte Matthijs de Ligt mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Daher könnte der Innenverteidiger bei der niederländischen Nationalmannschaft auf das Abstellgleis geraten.

Laut "kicker" muss Matthijs de Ligt im Team von Louis van Gaal um seinen Stammplatz neben Kapitän Virgil van Dijk vom FC Liverpool bangen. Grund dafür seien seine schwankenden Leistungen im Dress des FC Bayern.

Dem Bericht zufolge könnten bei den Niederlanden stattdessen Stefan de Vrij von Inter Mailand, Youngster Jurrien Timber von Ajax Amsterdam oder Nathan Aké von Manchester City den Vorzug vor de Ligt erhalten.

Schon in den vergangenen Nations-League-Spielen der Niederländer war de Ligt nicht unumstrittener Stammspieler. Beim 4:1-Sieg gegen Belgien wurde er erst in den Schlussminuten für Aké eingewechselt. Beim 2:1 gegen Wales stand der 23-Jährige immerhin in der Startelf, durchspielen durfte aber nicht.

Gegen Polen (2:2) schmorte de Ligt dann das ganze Spiel über auf der Bank. Beim Rückspiel gegen Wales (3:2) führte de Ligt sein Team als Kapitän auf dem Platz und durfte über die volle Distanz ran. Van Dijk fehlte allerdings verletzungsbedingt.

Der 23 Jahre de Ligt war im Sommer für 67 Millionen Euro Ablöse von Juventus Turin nach München gewechselt. Der Nationalspieler hatte zunächst körperlich und spieltaktisch Nachholbedarf.

De Ligt mit Spielzeit beim FC Bayern zufrieden

Das gab de Ligt zuletzt auch offen zu. Zu Beginn habe der Abwehrmann noch recht wenig auf dem Platz gestanden, "weil ich mit einem Trainingsrückstand gekommen bin. Das hat man mir in der ersten Woche auch gesagt", sagte er in einem Interview mit "NOS".

"Von den vergangenen acht Spielen habe ich sechs komplett gespielt. Ich bin also sehr zufrieden mit meiner Spielzeit und dem Verlauf der ersten beiden Monate", lautete aber das Fazit des Innenverteidigers.

Von Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gab es zuletzt ein Lob für de Ligts Entwicklung. "Ich finde, dass er extrem stabil spielt, sehr reif", sagte der Coach des deutschen Rekordmeisters: "Er hat einen wissbegierigen Charakter, will sich verbessern."