FC Bayern und BVB im Transfer-Duell um Juve-Juwel

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Nicht nur bei FC Bayern und BVB auf der Liste: Samuel Iling Junior

In einer ansonsten ziemlich verkorksten Juve-Saison ist Teenager Samuel Iling Junior bislang einer der wenigen Lichtblicke. Einem Bericht aus England zufolge hat der junge Linksaußen mit seinen Leistungen europaweit Interesse geweckt - darunter auch bei den Bundesliga-Größen FC Bayern und BVB.

Drei Einsätze im Profibereich haben Samuel Iling Junior gereicht, um sich auf die Einkaufszettel der Top-Klubs zu spielen. In seinen insgesamt 43 Einsatzminuten als Joker sammelte der Engländer bereits zwei Assists und bestach auch sonst mit seinem enormen Tempo.

Wie die Zeitung "Evening Standard" berichtet, hat der 19-Jährige auch in der Bundesliga einige Bewunderer. So sollen die vier deutschen Champions-League-Achtelfinalisten FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt allesamt um Iling Junior werben.

Sie alle wittern ein Schnäppchen, schließlich läuft das aktuelle Arbeitspapier des englischen U20-Nationalspielers nach der Saison aus. Zwar will Juve gerne verlängern, die Avancen aus dem Ausland machen den Bianconeri jedoch das Leben schwer. Neben den Bundesligisten sollen auch Paris Saint-Germain und die AS Monaco ihren Hut in den Ring geworfen haben.

BVB und FC Bayern derzeit wohl attraktiver als Juventus

Iling Junior verfügt über ein Profil, das von Natur aus Begehrlichkeiten weckt: Der Angreifer wurde in der Jugend des FC Chelsea technisch hervorragend ausgebildet, ist wieselflink und darüber hinaus Linksfuß.

Rein sportlich dürfte es für den begehrten Newcomer momentan attraktivere Optionen als Juventus geben. Die Turiner sind in der Gruppenphase der Champions League gescheitert und hinken auch in der Serie A zum wiederholten Male den Erwartungen deutlich hinterher.

In Dortmund könnte Iling Junior dagegen in die Fußstapfen von seinen Landsleuten Jadon Sancho und Jude Bellingham treten, die beim BVB zu Top-Spielern wurden. Beim FC Bayern wiederum hätte er quasi eine Titel-Garantie.