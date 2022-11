BVB-Youngster zur WM? "Er hat sich toll entwickelt"

IMAGO/Joaquim Ferreira

Youssoufa Moukoko träumt von einer WM-Nominierung

Youssoufa Moukoko hat sich in der laufenden Spielzeit bei Borussia Dortmund immer mehr in den Vordergrund gespielt. Mit seinem Tor gegen den FC Schalke 04 wurde er zum Derbyhelden des BVB, auch darüber hinaus überzeugte er mit insgesamt vier Saisontoren der bisherigen Bundesliga-Saison und sechs Einsätzen in der Champions League. Längst wird der Youngster als potenzieller WM-Fahrer gehandelt.

Wenn in knapp einer Woche von Bundestrainer Hansi Flick der WM-Kader bekanntgegeben wird, könnte auch der Dortmunder Senkrechtstarter dabei sein. Nach bisher fünf Einsätzen in der U21 (sechs Tore) hofft Moukoko derzeit auf eine Nominierung für die Weltmeisterschaft in Katar.

Ex-Nationalspieler Markus Babbel traut dem 17-Jährigen den Sprung in die A-Nationalmannschaft rechtzeitig zur WM in diesem Monat allemal zu, wie er im "Sky"-Interview betonte: "Er hat sich in den vergangenen Wochen bei Borussia Dortmund toll entwickelt, war ein belebendes Element. Man braucht bei einem Turnier auch Spieler, die einfach nur dankbar sind, dass sie mit dabei sind. Diese Rolle könnte ich mir bei Moukoko gut vorstellen."

Für den Europameister von 1996 ist es sogar denkbar, dass Moukoko im Falle eine Berufung in den Kader auch auf seine Einsatzzeiten bei der WM-Endrunde kommen kann: "Wenn er im Training gut performt, kann er auch die Chance bekommen."

Babbel schwärmt von Eintracht-Star Götze

Babbel wünscht sich neben dem Dortmunder Teenager außerdem noch zwei WM-Helden von 2014 zurück im Kader des DFB-Teams. Sowohl Rio-Held Mario Götze von Eintracht Frankfurt als auch BVB-Routinier Mats Hummels sollten seiner Meinung nach mit nach Katar reisen.

"Ich bin ein großer Fan der Leistungsgesellschaft. Hummels ist in dieser Saison einer der wenigen Konstanten beim BVB. Wenn er auf dem Platz stand, hat er immer seine Leistung abgerufen", befand er über den Innenverteidiger, der im Gegensatz zu den wohl festen DFB-Größen Niklas Süle und Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund immer gespielt habe.

Bei der Personalie Mario Götze geriet Babbel regelrecht ins Schwärmen: "Götze hat eine sensationelle Entwicklung genommen. Er ist zu 100 Prozent fit. Hut ab, wie er einen Schritt zurück gegangen ist, um jetzt wieder zwei nach vorne zu gehen. [...] Wenn ich ihn jetzt spielen sehe, das ist ein Traum. Wegen solchen Spielern geht man ins Stadion."

Der Finaltorschütze der WM 2014 hat seit knapp fünf Jahren kein einziges Länderspiel mehr für Deutschland bestritten.