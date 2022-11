Matthäus macht Schwachpunkt der "drei Tenöre" aus

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Lothar Matthäus hat sich zu den Chancen von FC Bayern, BVB, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig in der Königsklasse geäußert

Die Auslosung der Achtelfinal-Begegnungen der Champions League haben alles andere als leichte Gegner für die deutschen Mannschaften ergeben. Der FC Bayern bekommt es mit PSG zu tun, der BVB mit dem FC Chelsea. Auch RB Leipzig und Eintracht Frankfurt haben mit Manchester City bzw. SSC Neapel "absolute Hammerlose" bekommen, meint Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

"So schwere Brocken für jeden unserer vier Teilnehmer hat es in der Geschichte noch nicht gegeben. Das ist nicht zu toppen", hebt Lothar Matthäus in seiner "Sky"-Kolumne hervor. Die Wiederauflage des Champions-League-Finals von 2020 zwischen dem FC Bayern und PSG ist eines der großen Highlights der Runde der letzten Acht - "ein richtiger Leckerbissen".

Leicht werden die beiden Duelle für die Münchner, die mit sechs Siegen die perfekte Gruppenphase hingelegt haben, sicher nicht, so Matthäus. "Die Wahrheit ist aber auch: die allerbeste Zeit von Lionel Messi und Neymar ist vorüber."

Mit Blick auf das Sturm-Dreigespann, zu dem neben Messi und Neymar der Pariser Top-Angreifer Kylian Mbappé zählt, sieht der Ex-Profi allerdings auch einen möglichen Vorteil für den deutschen Rekordmeister. "Die drei Tenöre aus Paris arbeiten bekanntermaßen nicht allzu gerne mit nach hinten, was in meinen Augen vielleicht der größte Pluspunkt für den FC Bayern ist. Ich glaube, dass die Mannschaft von Julian Nagelsmann leicht favorisiert ist, weil sie alles in allem besser harmoniert."

Gleichwohl seien die PSG-Stars Messi und Neymar in der Lage, "mit einer einzigen Aktion ein Spiel entscheiden" zu können. "Von Mbappé ganz zu schweigen, denn das ist heute ein Spieler der absoluten Extraklasse und es gibt nicht viele die seine Qualität haben."

"Der BVB macht seine Sache aktuell prima"

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund bekommt es derweil mit dem Königsklassen-Sieger von 2021 zu tun. "Die Londoner sind zwar nur Siebter in England und trotzdem sehe ich sie ganz leicht im Vorteil, aber es ist fast ein ausgeglichenes Duell", prophezeite der 61-Jährige in seiner Kolumne. "Der BVB macht seine Sache aktuell prima und hat natürlich eine ordentliche Chance ins Viertelfinale zu kommen."

In Pierre-Emerick Aubameyang und Christian Pulisic wird der BVB zudem auf zwei Ex-Gefährten treffen. Vor allem vor dem Gabuner sollte die Borussia gewarnt sein: "Auba", so Matthäus, sei "nicht mehr der Allerjüngste, schießt aber immer noch tolle Tore und verzückt die Fans".

"Dicker Brocken" für Eintracht Frankfurt

Einen "dicken Brocken" hat unterdessen Eintracht Frankfurt erwischt, ist der SSC Neapel doch die Mannschaft der Stunde. "Frankfurt ist sicher nicht der Favorit. Aber die Eintracht ist einfach eine Pokal-Mannschaft", nährte Matthäus dennoch die Hoffnung auf ein Weiterkommen der SGE.

RB Leipzig trifft derweil auf Manchester City, die sich neben Borussia Dortmund in der Gruppe durchgesetzt hatten. "Erling Haaland ist so gut wie von niemandem komplett auszuschalten und der Rest war schon der Ankunft des Norwegers richtig stark. Es ist extrem schwer, dieser Mannschaft den Ball wegzunehmen und wir alle wissen zu was City im Stande ist", blickte Matthäus auf das Spiel voraus.