Wechsel zum FC Bayern? Gakpo äußert sich zu Gerüchten

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Cody Gakpo wird beim FC Bayern gehandelt

Cody Gakpo ist bislang eine der großen Entdeckungen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Der Niederländer, der bei PSV Eindhoven unter Vertrag steht, wird längst bei großen Klubs wie dem FC Bayern, Real Madrid oder Manchester United gehandelt. Nun äußerte sich der vielseitig einsetzbare Angreifer zu den Gerüchten.

"Ich muss ehrlich sein, daran denke ich derzeit nicht", sagte Gakpo nach dem 3:1-Achtelfinalsieg der Niederlande gegen die USA zu "The Athletic".

Der 23-Jährige wolle sich zunächst voll und ganz auf die WM fokussieren. "Ich möchte weiterhin gute Leistungen bringen, um der Mannschaft zu helfen", stellte Gakpo klar und ergänzte: "Ich versuche, konzentriert zu bleiben."

Mit seinen niederländischen Mitspielern redet Gakpo nicht über die anhaltenden Wechsel-Gerüchte. Abwehrboss Virgil van Dijk vom FC Liverpool sprach auf einer Pressekonferenz aber offen über die möglichen Karriereschritte des WM-Shootingstars.

"Ich denke, er hat definitiv den nächsten Schritt in sich", sagte van Dijk: "Ich habe definitiv das Gefühl, dass es passieren könnte."

Ob Gakpo noch in diesem Winter oder im kommenden Sommer wechselt, "wird die Zeit zeigen", so der Reds-Profi. "Er ist ein toller Junge. Er arbeitet hart, ist sehr talentiert und es steckt definitiv mehr in ihm", schwärmte van Dijk weiter.

Laut Reporter Marco Timmer, der für das Portal "Voetbal International" berichtet, sollen demnächst Gespräche zwischen Gakpos Management und internationalen Topklubs stattfinden. Neben Manchester United, Real Madrid und Liverpool zählt angeblich auch der FC Bayern zu diesen Vereinen.

Zahlt der FC Bayern 50 Millionen Euro für Gakpo?

Der deutsche Rekordmeister war in den vergangenen Wochen immer wieder mit dem Oranje-Profi in Verbindung gebracht worden. Eine heiße Spur gab es bislang aber noch nicht.

Timmer zufolge müssten die Interessenten rund 50 Millionen für Gakpo hinblättern. Der 23-Jährige ist noch bis 2026 an die PSV Eindhoven gebunden.

Bei der WM in Katar erzielte Gakpo bereits drei Treffer für vier Spielen für die Niederlande.