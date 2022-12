Premier-League-Trio lockt: Wird Moukoko schwach?

IMAGO/Revierfoto

Verlängert Youssoufa Moukoko beim BVB?

Der Poker um Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund nimmt weiter Fahrt auf. Neben dem FC Chelsea sollen zwei weitere Klubs aus der Premier League um den BVB-Youngster buhlen.

Wie die "Times" berichtet, sind auch Manchester United und der FC Liverpool an Moukoko interessiert.

Demnach will das Premier-League-Trio dem 18-Jährigen einen Wechsel auf die Insel mit einer Stammplatzgarantie schmackhaft machen. Er soll nicht unter Vertrag genommen werden, "um auf der Bank zu sitzen", so die britische Tageszeitung.

Beim FC Liverpool wurde Moukoko bereits im Oktober gehandelt. Laut dem Portal "Football Insider" ist Reds-Teammanager Jürgen Klopp großer Fan des Dortmunder Stürmers und sei "begeistert" von dessen Leistungen.

Moukokos Vertrag beim BVB läuft am Saisonende aus. Bislang konnten sich beide Parteien noch nicht auf eine Verlängerung einigen.

Am Mittwoch hatten die "Ruhr Nachrichten" allerdings berichtet, dass der Revierklub und der Nationalspieler vor einer grundsätzlichen Einigung stehen. Der offizielle Vollzug des neuen Kontrakts wird nach Angaben der Regionalzeitung aber nicht mehr in diesem Kalenderjahr erwartet.

In dem Bericht heißt es außerdem, dass der FC Chelsea bislang weder an den BVB noch an Moukoko herangetreten ist.

Moukoko fühlt sich "pudelwohl" beim BVB

Ein unterschriftsreifes Angebot soll Moukoko dem Vernehmen nach schon länger vorliegen. Die BVB-Verantwortlichen wollen wohl unbedingt mit dem hoch veranlagten Angreifer verlängern. Noch zögert er allerdings mit seiner Unterschrift.

Zuletzt hatten Aussagen von Moukoko darauf hingedeutet, dass der WM-Fahrer seine Zukunft in Dortmund sieht.

"Ich bekomme das Vertrauen vom Trainer, Edin (Terzic, Anm. d. Red.) ist wie ein Vater für mich", sagte er im Interview mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland": "Ich fühle mich pudelwohl in Dortmund, kenne das Umfeld, dort sind meine Freunde. Ich liebe den Verein, die Fans lieben mich, hoffe ich. Das kann nicht jeder von sich behaupten."