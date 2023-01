FC Bayern ohne Chance auf Oranje-Star?

IMAGO/Florencia Tan Jun

Denzel Dumfries (l.) geht wohl nicht zum FC Bayern

In den vergangenen Wochen wurde Denzel Dumfries immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Allerdings ist der Rechtsverteidiger von Inter Mailand ein heißer Kandidat in der Premier League. Kommt es noch im Januar zu einem Transfer?

Wie das Portal "tuttomercatoweb" erfahren haben will, ist Inter Mailand bezüglich Dumfries ab einer Summe von 40 Millionen Euro gesprächsbereit.

Der FC Bayern ist offenbar nicht dazu bereit, einen solchen Betrag für den 26-Jährigen auszugeben. Mit Manchester United und dem FC Chelsea sollen aber zwei Vereine aus der Premier League ein Auge auf Dumfries geworfen haben.

Besonders der englische Rekordmeister soll sich mit der Personalie befassen. Jedoch habe Manchester United noch kein Angebot an Inter Mailand abgegeben, heißt es.

Spekulationen um "Shortlist" des FC Bayern

Dumfries besitzt noch einen gültigen Vertrag bis 2025.Der niederländische WM-Fahrer hat bei der Nerazzurri keinen Stammplatz sicher und muss sich stattdessen in der Regel mit Kurzeinsätzen begnügen.

Ein Wechsel könnte Abhilfe schaffen. Im Dezember waren Spekulationen über einen möglichen Transfer zum FC Bayern aufgekommen. Damals berichtete das Portal "FootballTransfers", dass Dumfries auf einer "Shortlist" der Münchner stehen soll. Von einem potenziellen Wechsel im Januar war in diesem Zusammenhang gar die Rede.

Verwirrung um Dumfries-Preisschild

Dumfries hatte sich bei der zurückliegenden Fußball-WM in Katar wieder in den Fokus der europäischen Spitzenklubs gespielt. Unter Bondscoach Louis van Gaal kam der Abwehrmann in allen fünf Spielen der Niederländer zum Zug. Erst im Viertelfinale war nach Elfmeterschießen gegen Argentinien Schluss.

In Mailand spielt Dumfries hingegen eine kleinere Rolle. Im Gegensatz zu "tuttomercatoweb" hatte das italienische Portal "calciomercato" vor wenigen Tagen noch berichtet, dass Inter rund 60 Millionen für den Oranje-Star aufrufen soll.