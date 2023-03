Transfer-Duell zwischen Gladbach und Frankfurt?

IMAGO/Norbert SCHMIDT

Dawid Kownacki (l.) steht unter anderem bei Gladbach und Eintracht Frankfurt auf dem Zettel

In der 2. Bundesliga überzeugt Dawid Kownacki im Trikot von Fortuna Düsseldorf bislang auf ganzer Linie. Sein Vertrag läuft aus, im Sommer steht ein Wechsel an. Mehrere Bundesligisten, darunter Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach, sollen den Stürmer auf dem Zettel haben.

Als teuerster Transfer der Vereinsgeschichte kam Dawid Kownacki 2020 zu Fortuna Düsseldorf. Fast sieben Millionen Euro ließ sich der damalige Bundesligist den Offensiv-Spieler damals kosten, nachdem er zuvor bereits für die Fortuna auf Leihbasis aktiv war. Eine Ablöse, die sich lange nicht auszahlen sollte. Erst in diesem Jahr gelang dem siebenfachen Nationalspieler Polens der Durchbruch in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen.

In 22 Spielen in der 2. Bundesliga traf der 26-Jährige bereits zehn Mal und legte zudem sechs Treffer für seine Mitspieler auf. Die Folge: Kownacki wird seinen Vertrag in Düsseldorf nicht verlängern, um sich in der kommenden Saison einem größeren Klub anzuschließen. Eine Entscheidung, die viele Bundesligisten hellhörig werden ließ.

Eintracht Frankfurt und Gladbach nicht die Favoriten?

Laut "Sky"-Reporter Florian Plettenberg sollen gleich fünf Bundesligisten den Stürmer auf dem Zettel haben. In der Favoritenrolle auf einen Transfer liegen derzeit Union Berlin und der SC Freiburg, so der Journalist weiter. Aber auch Eintracht Frankfurt, der FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach seien im Rennen um die Dienste des Polen noch nicht ausgestochen.

Bereits im Winter stand Kownacki kurz vor einem Wechsel. Plettenberg berichtet, dass der FC Brentford den Fortunen ein Angebot über zwei Millionen Euro für den flexible einsetzbaren Offensivspieler unterbreitet hatte. Dieses Angebot lehnten die F95-Bosse aber ab und verzichteten damit auf die letzte Chancen, für ihren einstigen Rekordtransfer noch eine Ablösesumme einzustreichen.