Elversberg patzt auch bei 1860 München

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Remis zwischen 1860 München und dem SV Elversberg

Spitzenreiter SV Elversberg befindet sich in der 3. Liga in einer Ergebniskrise. Die Saarländer blieben durch das 1:1 (1:1) bei 1860 München auch das vierte Spiel in Folge ohne Sieg, führen die Tabelle mit 59 Punkten aber weiter an.

Nico Antonitsch (18.) brachte Elversberg in Führung, Joseph Boyamba (34.) glich für die Löwen aus. Die Münchner (37 Punkte) warten seit acht Begegnungen auf einen Dreier und verlieren die Aufstiegsplätze immer mehr aus den Augen.

Der VfL Osnabrück (47) musste im Kampf um die vorderen Plätze ebenfalls einen Rückschlag hinnehmen. Nach zehn Siegen in den vergangenen elf Spielen musste sich der VfL mit einem 1:1 (1:0) bei Rot-Weiss Essen begnügen. Der ehemalige Zweitligist verbesserte sich dennoch zumindest bis Mittwoch auf den dritten Rang, der derzeit zum direkten Aufstieg berechtigen würde, weil der SC Freiburg II nicht hoch rücken darf.

Trainer Ernst Middendorp hat sein Heim-Debüt mit dem SV Meppen verpatzt. Die Emsländer verloren gegen den SC Verl 1:3 (0:2) und bleiben Vorletzter. Zum Einstand von Middendorp hatte Meppen einen Punkt in Elversberg geholt.

Erzgebirge Aue setzte sich beim FSV Zwickau 2:0 (0:0) durch, der Hallesche FC und Viktoria Köln trennten sich 2:2 (0:0).