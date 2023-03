Tammy Abraham ein Thema beim BVB? So ist der Stand

IMAGO/Giuseppe Maffia

Tammy Abraham wurde zuletzt als Neuzugang beim BVB gehandelt

In der vergangenen Woche machten Berichte um ein angebliches Interesse des BVB am englischen Nationalstürmer Tammy Abraham von der AS Rom die Runde. Nun sind neue Informationen zum Poker um den 25-Jährigen durchgesickert.

Nach Angaben der italienische Zeitung "La Repubblica" hat Borussia Dortmund seine Scouts unlängst ins Römer Olympiastadion geschickt, um sich dort die Europa-League-Partie der heimischen AS gegen Real Sociedad anzusehen. Dabei soll ein Akteur besonders im Fokus gestanden haben: Tammy Abraham.

Sowohl die BVB-Späher als auch Abgesandte von Manchester United seien vor Ort gewesen, um das Spiel des Angreifers genauer unter die Lupe zu nehmen. Beide Klubs hätten entschieden, den Ex-Chelsea-Profi intensiv zu verfolgen.

Parallel dazu kamen rund um die Schwarz-Gelben Gerüchte auf, die von einer internen Unzufriedenheit mit den drei vorhandenen Neunern Sébastien Haller, Youssoufa Moukoko und Anthony Modeste berichteten.

BVB-Flirt Abraham zurück auf die Insel?

Allzu wahrscheinlich ist eine Offerte des Bundesligisten für Abraham aber wohl nicht. Einerseits, weil Haller am vorigen Wochenende mit einem Doppelpack beim 6:1-Coup gegen den 1. FC Köln eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, dass mit ihm nach überstandener Krebserkrankung wieder zu rechnen ist.

Andererseits, weil für Roma-Star Abraham horrende Summen aufgerufen werden - trotz schwacher Leistungsdaten in der aktuellen Saison. In seinem Debütjahr hatte der 1,94-Meter-Schlaks noch am laufenden Band getroffen, 2022/2023 stehen dagegen erst sieben Pflichtspieltore zu Buche.

Laut "Sky Sport Italia" ist eine Rückkehr auf die Insel für Abraham eine attraktive Option. Sein Arbeitspapier bei den Giallorossi ist zwar noch bis 2026 gültig, allerdings sind die Premier-League-Vereine nicht gerade für ihre Sparsamkeit bekannt. Manchester United, Aston Villa und Abrahams Ex-Klub Chelsea sollen Interesse zeigen.

Ein möglicher Vorteil für die Blues: Beim Transfer nach Rom wurde eine Rückkaufoption über 80 Millionen Euro verankert. Darüber hinaus sollen die Londoner ein sogenanntes "Matching Right" besitzen - also die Möglichkeit, auf Offerten anderer Teams zu reagieren.