Matarazzo verzichtet auf besondere Motivationshilfen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Pellegrino Matarazzo ist Cheftrainer der TSG 1899 Hoffenheim

Trainer Pellegrino Matarazzo verzichtet im Kampf gegen den Abstieg aus der Fußball-Bundesliga mit der TSG 1899 Hoffenheim auf besondere Motivationshilfen für die Profis.

"Es gibt immer Anreize, die man als Trainer setzen kann. Aber ich habe noch keine gesetzt. Ich glaube, ein Sieg ist Belohnung genug", sagte Matarazzo vor der Partie beim Aufsteiger Werder Bremen am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN).

Nach zuvor 14 sieglosen Spielen hatte der Tabellen-15. vor der Länderspielpause beim 3:1 gegen Hertha BSC endlich wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Dies habe bei der Mannschaft die Gier nach mehr geweckt. "Jeder will mehr, wir sind noch nicht am Ende. Wir sind bereit für den nächsten Angriff", betonte Matarazzo. Man wolle die Partie mit "viel Power, Wut und Energie angehen".

"Wollen nächstes Jahr Bundesliga spielen"

Bei einer Niederlage droht den Kraichgauern wieder der Sturz auf einen Abstiegsplatz. Daran verschwendet der 45-Jährige jedoch keinen Gedanken. "Ich denke nicht darüber nach, was passiert, wenn es schiefgeht", sagte Matarazzo und betonte: "Wir fighten in unseren Spielen, und das gibt mir die Bestätigung, dass die Jungs wissen, um was es geht: Wir wollen nächste Saison in der Bundesliga spielen."

Sollte die TSG in der Endphase der Saison immer noch im Tabellenkeller stehen, könnte Matarazzo aber vielleicht doch noch eine zusätzliche Belohnung für die Profis ausrufen. "Wenn ich das Gefühl habe, dass es eine extra Motivation sein könnte, dann werde ich es entsprechend einbauen", kündigte er an.