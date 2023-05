Bayern-Profi im Fokus: Harsche Kritik an Oranje-Trainer

IMAGO/Teresa Kroeger/RHR-FOTO

Matthijs de Ligt (2. v. l.) und Daley Blind (3. v. l.) vom FC Bayern fahren zur niederländischen Nationalmannschaft

Zwei Profis des FC Bayern wurden für die bevorstehenden Länderspiele in der Nations League in die niederländische Nationalmannschaft berufen. Einer der beiden habe seine Nominierung jedoch nicht verdient, so der Tenor der Oranje-Ikonen.

Matthijs de Ligt und Daley Blind werden als frischgebackene Meister mit dem FC Bayern zur niederländischen Nationalmannschaft reisen, die am 14. Juni das Nations-League-Halbfinale gegen Kroatien und im Falle eines Sieges vier Tage später das Finale gegen Spanien oder Italien bestreitet. Während die Berufung von Innenverteidiger de Ligt ein Selbstläufer ist, wird die von Routinier Blind im Nachbarland heftig kritisiert.

Der ehemalige Weltklassestürmer Marco van Basten etwa steht der Wahl von Bondscoach Ronald Koeman äußerst kritisch gegenüber. "Ich denke, dass die Spieler im Rhythmus sein sollten, wenn sie im Oranje-Kader stehen", so der 58-Jährige in der Sendung "Rondo" von "Ziggo Sport". "Wenn man nur so wenig gespielt hat wie Blind, ist das schwierig."

In der Tat spielte Daley Blind nach seinem überraschenden Winterwechsel zum FC Bayern kaum eine Rolle. Der 33-Jährige war nach dessen Vertragsauflösung bei Ajax Amsterdam ablösefrei bis zum Saisonende nach München gekommen. Als innen wie links einsetzbarer Abwehrspieler sollte er die Verletzungen von Lucas Hernández und Noussair Mazraoui auffangen. Unter Julian Nagelsmann kam er jedoch nur auf vier Einsätze in der Bundesliga (ein Startelfeinsatz) und einen im DFB-Pokal. Nachfolger Thomas Tuchel verzichtete gar gänzlich auf den Niederländer.

Kritik an Koeman: "Diese Berufung ist zu viel"

Van Basten zufolge sei Daley Blind lediglich aufgrund seiner "Vergangenheit" weiter im niederländischen Kader. "Ronald beruft Leute, die er bereits kennt. Er wählt Spieler aus, die er häufig eingesetzt hat und er möchte eine Einheit bilden. Nur ist diese Berufung für Blind zu viel", so der einstige Ajax-Stürmer.

Geht es nach Ex-Nationalspieler Ronald de Boer dürfte das kommende Länderspiel das letzte für Daley Blind sein dürfte: "Sie haben bereits Nathan Aké und Tyrell Malacia auf seiner Position, während im Mittelfeld Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer und Frenkie de Jong in seiner Rolle spielen können. Blind verdient allen Respekt, aber dies ist sein letzter Auftritt."

Derweil verzichtete Bondscoach Ronald Koeman auf die Nominierung eines dritten niederländischen Spieler aus den Reihen des FC Bayern: Ryan Gravenberch.