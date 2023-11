Bayer Leverkusen mit Transfer-Ansage an FC Bayern

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Simon Rolfes will Josip Stanisic im Winter nicht zum FC Bayern ziehen lassen

Den FC Bayern plagen in der Defensive aktuell große Personalsorgen. Zuletzt wurde deshalb über eine vorzeitige Rückkehr von Leihspieler Josip Stanisic spekuliert. Bayer Leverkusen will den Rechtsverteidiger aber bis zum Saisonende in den eigenen Reihen halten.

Prüft der FC Bayern eine Rückhol-Aktion von Josip Stanisic? Entsprechende Spekulationen machten in den vergangenen Tagen die Runde.

Der 23-Jährige ist bis zum kommenden Sommer vom deutschen Serienmeister an Bayer Leverkusen ausgeliehen - und dabei wird es laut Simon Rolfes auch bleiben.

"Das Gerücht stimmt nicht. Es gab diesbezüglich keinen Kontakt mit den Bayern", reagierte Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer gegenüber "Bild" und erklärte: "Klar ist, dass Josip bis zum Sommer bei uns bleibt."

Heißt: Stanisic soll seinen Leihvertrag beim Tabellenführer der Fußball-Bundesliga erfüllen. Nach Informationen von "Bild" beinhaltet das Arbeitspapier des kroatischen Nationalspieler keinen "Rückhol-Passus". Bayer Leverkusen muss sich somit keine Sorgen machen, dass Stanisic bereits im Winter zurück nach München ziehen könnte.

Legt der FC Bayern im Winter nach?

Der FC Bayern gab sein Eigengewächs im Sommer befristet an die Rheinländer ab. Den deutschen Rekordmeister plagen in der Defensive mittlerweile Personalsorgen. Matthijs de Ligt hat sich jüngst einen Teilriss des Innenbandes im rechten Kniegelenk zugezogen und fehlt der Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel somit wochenlang.

Dayot Upamecano musste in den vergangenen Spielen aufgrund einer Oberschenkelverletzung passen. Mit Sommer-Neuzugang Minjae Kim befindet sich nur ein weiterer Innenverteidiger im Kader, der über große internationale Erfahrung verfügt.

Gut möglich, dass der FC Bayern im Winter noch einmal personell nachlegt. Stanisic wird dann aber nicht den Weg zurück an die Säbener Straße antreten.