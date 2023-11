Medien: BVB an England-Juwel interessiert

IMAGO/Simon Davies

Archie Gray steht offenbar beim BVB und FC Liverpool auf dem Zettel

Mit gerade einmal 17 Jahren gehört Archie Gray bei Leeds United zu den absoluten Stammspielern. Durch seine guten Auftritte in der Championship hat der Youngster das Interesse einiger Top-Klubs auf sich gezogen. Unter anderem sollen der BVB und der FC Liverpool ganz heiß auf den Mittelfeldspieler sein.

Erst im Sommer wurde Archie Gray bei Leeds United von der U18 zu den Profis befördert. Beim Spitzenteam der zweitklassigen Championship hat sich der 17-Jährige zum Stammspieler gemausert. Ex-Gladbach-Trainer Daniel Farke setzte den Youngster in der Liga bereits 15 Mal ein.

Der englische U20-Nationalspieler besticht durch seine Vielseitigkeit. So kann Gray nicht nur im defensiven und offensiven Mittelfeld agieren, sondern stellte seine Fähigkeiten bereits auch als Rechtsverteidiger unter Beweis. Die guten Auftritte des Rechtsfußes sind auch Top-Klubs nicht verborgen geblieben.

BVB und FC Liverpool an Leeds-Juwel dran

Laut "TEAMtalk" zeigen insbesondere der FC Liverpool um Teammanager Jürgen Klopp und Borussia Dortmund Interesse an dem Mittelfeld-Juwel. Zuvor waren bereits der FC Everton and Crystal Palace mit Gray in Verbindung gebracht worden, auch Manchester City und Newcastle United beobachten den Juniorennationalspieler, so der Bericht des Online-Portals weiter.

Das Problem: Trotz des wachsenden Interesses mehrerer Top-Klubs haben weder Gray noch Leeds Interesse daran, ihre Zusammenarbeit zu beenden. Sollte ein Verein dennoch mit einem Angebot an den Zweitligisten herantreten wollen, so müsse sich dies laut "TEAMtalk" auf mindestens 50 Millionen Pfund (rund 57 Millionen Euro) belaufen.

Dass der BVB eine solche Summe für einen 17-Jährigen in die Hand nimmt, darf jedoch stark bezweifelt werden. Der Vertrag von Gray bei Leeds läuft noch bis 2025. Verlängert das Talent seinen Kontrakt nicht, so wäre Leeds gezwungen, sein Juwel im kommenden Sommer zu veräußern, um noch eine marktgerechte Ablösesumme einzufahren.