Schachtar Donezk wahrt Achtelfinalchance

IMAGO/Peter De Voecht

Donezk hat einen weiteren Sieg in der Champions League eingefahren

Schachtar Donezk hat dank eines Sieges im dritten "Heimspiel" in Hamburg die K.o.-Phase der Champions League weiter im Blick.

Der ukrainische Meister, der wegen des Krieges in der Heimat nach Deutschland ausgewichen ist, bezwang am Dienstag Royal Antwerpen 1:0 (1:0) und rückte damit in Gruppe H näher an das Spitzenduo FC Barcelona und FC Porto heran.

Donezk hat nun wie Barcelona und Porto neun Punkte gesammelt, die beiden Kontrahenten ums Weiterkommen treffen jedoch noch am Abend (21:00 Uhr/DAZN) aufeinander.

Mykola Matvienko (12.) gelang bereits früh der entscheidende Treffer für die Ukrainer. Die vom früheren Bayern-Profi Mark van Bommel trainierten Gäste kassierten die fünfte Niederlage im fünften Spiel.

Derweil führte der frühere Dortmunder Ciro Immobile den italienischen Spitzenklub Lazio Rom mit einem Doppelpack zum späten 2:0 (0:0) gegen Celtic Glasgow. Während Lazio nach Immobiles Treffern (82., 85.) den Einzug ins Achtelfinale dicht vor Augen hat, verspielte Celtic auch die letzte Chance aufs Überwintern im Europapokal.