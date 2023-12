Enthüllt! Diese Transfers plant Schalke 04 im Sturm

IMAGO/RHR-FOTO

Sebastian Polter soll den FC Schalke 04 (r.) verlassen

Am Freitag feierte der FC Schalke 04 mit einem 4:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück einen kleinen Befreiungsschlag. An den großen Transfer-Plänen der Knappen im Winter endet dies aber nicht. Nun ist durchgesickert, welche Veränderungen der Bundesliga-Absteiger plant.

Der 4:0-Erfolg gegen den VfL Osnabrück verschaffte dem FC Schalke 04 zumindest ein wenig Ruhe. Dennoch befinden sich die Knappen weiterhin in akuter Abstiegsgefahr. Im Winter will sich der Traditionsklub deshalb verstärken. Zuletzt hatte bereits Sportchef André Hechelmann betont, dass es "keine Tabus" auf dem Transfermarkt gebe.

Im Sturm planen die Königsblauen offenbar gleich mehrere Transfers. Laut der "Bild" wünscht sich Schalke-Coach Karel Geraerts einen neuen, beweglicheren Angreifern, der sich von den bisherigen Profilen abhebt. Dafür müsste aber wohl mindestens ein Stürmer den Klub im Winter verlassen.

Polter beim FC Schalke 04 außen vor

Dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge hat die sportliche Führung bereits die Entscheidung getroffen, dass man sich am liebsten von Sebastian Polter trennen würde. Der 32-Jährige hinkt den Erwartungen weit hinterher und ist in der aktuellen Stürmer-Hierarchie auf Rang fünf zurückgefallen. Sogar Top-Talent Keke Topp bekommt momentan mehr Spielzeit.

Der bullige Mittelstürmer, der noch bis 2025 an S04 gebunden ist, kann sich einen dauerhaften Abschied aus Gelsenkirchen laut der "Bild" jedoch nicht vorstellen. Er strebe eine Leihe an, heißt es weiter. Als Abnehmer bringt das Blatt den 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf ins Spiel.

Kenan Karaman, Bryan Lasme und Simon Terodde hingegen sollen über den Winter hinaus bleiben. Karaman, der in den letzten Wochen einer der wenigen Lichtblicke bei Schalke 04 war, gilt gar als unverkäuflich. Von Neuzugang Lasme hält Geraerts viel. Der Belgier will den Neuzugang von Arminia Bielefeld "in die richtige Richtung" lenken, heißt es.