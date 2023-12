Wettbewerbsverzerrung? Gala-Coach attackiert den FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Der FC Bayern enttäuschte gegen Kopenhagen

In der vergangenen Woche quälte sich ein uninspirierter FC Bayern in der Champions League zu einer öden Nullnummer gegen den FC Kopenhagen. Bei der Konkurrenz löste die Leistung der bereits als Gruppensieger feststehenden Münchner keinerlei Begeisterung aus.

Wäre Manuel Neuer kurz vor Schluss nicht hellwach gewesen, hätte der jüngste Königsklassen-Abend für den FC Bayern durchaus mit einer überraschenden Heimpleite enden können. Nur dank der Glanzparaden des Kapitäns rettete der Rekordmeister einen Punkt.

Zur Wahrheit gehört allerdings, dass auch eine Niederlage für das runderneuerte Team von Trainer Thomas Tuchel nichts geändert hätte. Schon seit dem vierten Spieltag steht der FC Bayern als Erster der Gruppe A fest.

Dass die zuvor verlustpunktfreien Münchner die Zügel gegen den dänischen Meister derart schleifen ließen, löste in der Türkei jedoch Ärger aus. Es scheint, als habe Galatasaray fest mit Schützenhilfe gerechnet.

Galatasaray-Coach vom FC Bayern enttäuscht

Hintergrund: Hätte der Bundesligist gewonnen, wäre Gala (fünf Punkte) als Zweiter ins "Endspiel" in Kopenhagen gegangen. Am 12. Dezember hätte ein Remis für das Achtelfinale gereicht, sofern Manchester United (vier Zähler) nicht gegen den FC Bayern gewinnt. Alle drei Klubs können die K.o.-Phase noch erreichen.

Jetzt ist Galatasaray aber zum Siegen verdammt, da Kopenhagen ebenfalls fünf Punkte und das um einen Treffer bessere Torverhältnis vorweisen kann. Das Hinspiel war 2:2 ausgegangen.

Gala-Coach Okan Buruk ist verstimmt. "Wir sind enttäuscht, dass Bayern München Kopenhagen einen Punkt überlassen hat. Sie haben zum ersten Mal rotiert und sahen nicht aus, als ob sie gewinnen wollten", klagte der 50-Jährige bei "tntspor".

Seine Schützlinge seien "die unglückliche Mannschaft in den Spielen, weil wir das dritte und vierte Spiel gegen Bayern spielen mussten", so der Übungsleiter, der die Hoffnung aufs Weiterkommen gleichwohl noch nicht aufgeben will: "Meine Erwartungen für Bayerns letztes Spiel gegen Manchester United sind hoch".