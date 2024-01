FC Bayern will Araújo "unbedingt"

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

Ronald Araújo vom FC Barcelona wird heiß beim FC Bayern gehandelt

Ronald Araújo vom FC Barcelona gilt seit Wochen als einer der Wunschspieler des FC Bayern. Zuletzt hieß es allerdings, der 24-jährige Innenverteidiger habe den Münchnern eine Absage erteilt. Eine Einschätzung, die angeblich nicht zutreffen soll.

Eine Verpflichtung von Ronald Araújo vom FC Barcelona sei "die Nummer, die Bayern unbedingt machen will", betont "Bild"-Fußballchef Christian Falk im Podcast "Bayern Insider". "Tuchel will ihn, Bayern will ihn, Freund will ihn", so der Reporter weiter.

Falk lässt allerdings auch keine Zweifel daran aufkommen, dass der Poker um den Wunsch-Neuzugang von Trainer Thomas Tuchel und Sportchef Christoph Freund alles andere als ein leichter ist.

Wie vom TV-Sender "Sky" berichtet, habe es zwar bereits einen Austausch per Videocall zwischen den Bayern-Verantwortlichen und der Spielerseite gegeben, "seitdem ist es aber eine totale Kaugumminummer", gibt Falk einen Einblick in den Stand der offenbar sehr zähen Verhandlungen.

"Es ist zum verrückt werden. An einem Tag sagt er: er will kommen. Am anderen: er will nicht kommen", umreißt Falk Einzelheiten der vermeintlichen Hängepartie.

"Der FC Bayern würde richtig Geld auf den Tisch legen"

Locker lässt man an der Säbener Straße aber wohl dennoch nicht. Sogar eine Ablöse in nähe des aktuellen Rekords soll das Verlangen des deutschen Rekordmeisters nicht dämpfen. "Der FC Bayern würde richtig Geld auf den Tisch legen", ist sich Falk sicher. Konkret müssten wohl rund 80 Millionen Euro an den FC Barcelona überweisen werden. So hoch soll eine Ausstiegsklausel im Vertrag von Araújo sein.

Zum Vergleich: Die kolportierten 95 Millionen Euro, die der FC Bayern im Sommer 2023 für Starstürmer Harry Kane auf den Tisch legte, sind bislang Vereins- und Bundesligarekord. Auf Platz zwei folgt schon der Kauf von Lucas Hernández für etwa 80 Millionen Euro, also die Summe, die auch für Araújo fällig werden soll.