Dragusin-Agent trauert Bayern-Angebot nach

IMAGO/Tano Pecoraro/LaPresse

Trotz Offerte: Radu Dragusin wechselt nicht zum FC Bayern

Die Spekulationen um einen möglichen Wechsel von Genuas Radu Dragusin zum FC Bayern bestimmten in den letzten Tagen die Schlagzeilen. Doch seit Kurzem ist klar, dass sich der Innenverteidiger Tottenham Hotspur anschließen wird. Nun hat sich Dragusins Berater zu den Gründen für die Entscheidung seines Mandanten geäußert und durchblicken lassen, wie weh es tat, dem deutschen Rekordmeister einen Korb zu geben.

Auf der Suche nach Verstärkungen für die Abwehrmitte musste der FC Bayern am Mittwochvormittag einen mächtigen Dämpfer hinnehmen. Radu Dragusin entschied sich trotz intensiven Werbens der Münchner für einen Wechsel zu Tottenham Hotspur, wird beim Premier-League-Klub in Kürze unterschreiben.

Dass dies keine einfache Entscheidung war, verriet nun Florin Manea, der Berater des 21-jährigen Innenverteidigers, gegenüber der Zeitung "Gazeta Sporturilor".

Die endgültige Entscheidung für den anstehenden Transfer zu den Spurs sei am Mittwochmorgen gefallen. Auf dem Weg zum Flughafen nach England sei allerdings ein Angebot des FC Bayern hereingeflattert.

"Also haben wir gestoppt und ich habe gesagt, dass wir noch einmal sorgfältig nachdenken und abwägen müssen", schließlich sei der FC Bayern einer der größten Klubs der Welt, nahm Manea die Leser auf seine Reise mit.

"Ich kann nicht glauben, dass wir Bayern abgelehnt haben", betonte der Dragusin-Agent, begründete das Vorgehen allerdings mit dem Versprechen, das man offenbar schon gegenüber Tottenham gegeben hatte.

"Das ist die Entscheidung. Ich habe sie mit Radu und seiner Familie getroffen. Ich habe den Bayern mitgeteilt, dass dies die Entscheidung war, dass sie auf den letzten Metern kamen und dass es schwierig war, unsere Entscheidung zu ändern", deutete der Berater an, dass die Münchner schlicht zu spät in ihren konkreten Bemühungen waren.

Dragusin lehnt FC Bayern ab - trotz besserer Offerte

Der Verteidiger hätte natürlich über das Werben der Bayern nachgedacht und die ganze Nacht gegrübelt. "Bayern wollte ihn unbedingt haben, aber das offizielle Angebot kam erst gestern Abend."

Obwohl es laut dem Agenten "mehr Geld" von den Münchnern gegeben hätte, sei Tottenham nun "der richtige Schritt" für Dragusin.

"Er träumt schon von klein auf davon, in der Premier League zu spielen", so Manea, der dem deutschen Branchenprimus gleichzeitig auch Hoffnungen machte. "Vielleicht schaffen wir es in Zukunft."

Es fühle sich zwar merkwürdig an, ein Angebot des FC Bayern abzulehnen, "aber es war letztendlich das, was Radu und seine Familie wollten. Er ist glücklich. Wir gehen nach Tottenham", blickte die Dragusin-Seite nach vorn.