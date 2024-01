Wechsel zum FC Bayern? Araújo äußert sich zu den Gerüchten

IMAGO/Alvaro Medranda

Ronald Araújo vom FC Barcelona wird mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht

Ronald Araújo vom FC Barcelona wird seit Wochen mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Nun äußerte sich der Abwehr-Allrounder zu den Gerüchten.

"Immer, wenn der Markt offen ist, wird über Transfers gesprochen", sagte Araújo auf einer Pressekonferenz vor dem Halbfinale der Supercopa de Espana gegen CA Osasuna.

Der 24-Jährige ergänzte: "Aber ich bin hier sehr konzentriert auf den Klub und sehr glücklich, bei diesem Klub zu sein. Darauf fokussiere ich mich, ich gebe mein Bestes. Immer, wenn ich dieses Trikot trage, gebe ich 100 Prozent."

Konkret auf den FC Bayern angesprochen, entgegnete der Uruguayer: "Das sind Gerüchte, die wie gesagt immer aufkommen, wenn der Transfermarkt offen ist. Ich konzentriere mich auf Barca."

Araújo kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Abwehrseite spielen und würde damit perfekt ins Anforderungsprofil des FC Bayern passen.

Übereinstimmenden Berichten zufolge verlangt der FC Barcelona abero eine Ablöse in Höhe von 80 Millionen Euro. Eine Summe, die die Münchner unter normalen Umständen wohl nicht zahlen wollen beziehungsweise können.

Wie die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" unlängst berichtete, könnte der deutsche Rekordmeister einen von drei Spielern in den Deal involvieren, um die Ablöse von Araújo zu drücken und Barca gleichzeitig von einem Transfer zu überzeugen.

Als Verhandlungsmasse wurden Matthijs de Ligt, Joshua Kimmich und Leroy Sané genannt.

Laut "Sky" hat es zwar bereits einen Austausch per Videocall zwischen den Bayern-Verantwortlichen und der Spielerseite gegeben. Laut "Bild"-Fußballchef Christian Falk zieht sich der Poker allerdings in die Länge.

"Es ist zum verrückt werden. An einem Tag sagt er: er will kommen. Am anderen: er will nicht kommen", umriss Falk im Podcast "Bayern Insider" Einzelheiten der vermeintlichen Hängepartie.