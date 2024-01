Medien: FC Schalke an neuem Abwehr-Ass dran

IMAGO/Corentin Nathan

Koffi Kouao spielt derzeit für den FC Metz

Bei der Suche nach neuen Verstärkungen für die laufende Zweitliga-Saison war der FC Schalke 04 bislang noch nicht allzu erfolgreich. Mit Ausnahme des Rückkehrers Darko Churlinov (auf Leihbasis) tat sich noch nichts auf der Seite der Zugänge bei den Königsblauen. Das könnte sich bis zum Deadline Day am 1. Februar aber noch ändern.

Wie aus einem jüngsten Medienbericht hervorgeht, soll der FC Schalke nämlich bei der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger fündig geworden sein. So soll Koffi Kouao vom französischen Erstligisten FC Metz im Fokus der Gelsenkirchener Scout stehen. Die Sportzeitung "L'Équipe" hatte als Erstes darüber berichtet.

In der laufenden Zweitliga-Saison wurde die Rechtsverteidiger-Position zumeist mit Cedric Brunner besetzt, der allerdings auch schon monatelang verletzt ausgefallen war. Die Schalker Klubführung hatte zuletzt immer wieder durchsickern lassen, sich bei entsprechenden Möglichkeiten in diesem Mannschaftsteil noch einmal verstärken zu wollen.

Koffi Kouao ist 25 Jahre alt und spielt beim FC Metz derzeit seine zweite Saison. Er stieg mit dem Klub aus dem Nordosten Frankreichs im letzten Sommer in die Ligue 1 auf, bestritt seit dem zehn Partien im französischen Fußball-Oberhaus.

Schalke-Flirt noch bis 2026 an den FC Metz gebunden

Den Durchbruch als Profi-Fußballer hatte er in den Jahren zuvor in Portugals zweiter und erster Liga geschafft. Kouao ist ehemaliger ivorischer Juniorennationalspieler, nahm mit der Elfenbeinküste außerdem an den Olympischen Spielen in Tokio teil.

Zu welchen Konditionen der Defensivspieler, der auch schon als Linksverteidiger auflief, aus Frankreich in Richtung Ruhrgebiet wechseln könnte, ist bis dato allerdings noch unklar. Vertraglich ist er noch bis 2026 an den FC Metz gebunden, für den er einst einen Vierjahresvertrag unterzeichnet hatte.