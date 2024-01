Neuzugang Dier vor Blitz-Verlängerung beim FC Bayern?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Eric Dier läuft für den FC Bayern auf

Eric Dier dürfte aufgrund der Verletztenmisere beim FC Bayern in den kommenden Wochen gleich eine große Rolle einnehmen. Der zunächst bis zum Saisonende datierte Vertrag des Winter-Neuzugangs verlängert sich womöglich zeitnah automatisch um ein weiteres Jahr.

Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, verlängert sich das Arbeitspapier von Dier, sobald dieser auf eine gewisse Anzahl an Startelf-Einsätzen kommt. Die Rede ist in diesem Zusammenhang von "drei bis fünf" Berufungen in die erste Elf, die es angeblich bedarf.

Dier war zu Beginn des Monats von Tottenham Hotspur an die Säbener Straße gewechselt. Der FC Bayern wollte sich durch den Transfer in der Hintermannschaft breiter aufstellen. Der 30-Jährige könnte in den kommenden Wochen gleich wichtig werden. Dayot Upamecano fällt schließlich mit einem Muskelfaserriss aus.

Die Ablösesumme für Dier soll an dessen Spielzeit gekoppelt sein. Laut "Bild" kann der Betrag maximal auf rund vier Millionen Euro ansteigen.

Eric Dier debütiert für den FC Bayern

"Ich spüre die Größe des Klubs, es ist ein sehr spezielles Gefühl. Ich denke, unsere Ziele sind die gleichen. Ich komme hierher, um Titel zu gewinnen. Meine Ziele sind, der Mannschaft zu helfen, möglichst erfolgreich zu sein", sagte Dier nach seiner Ankunft in München.

Im Bundesliga-Nachholspiel zwischen dem FC Bayern und Union Berlin (1:0) feierte der 49-fache Nationalspieler Englands kürzlich sein Debüt. Dier wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit für den verletzten Upamecano eingewechselt, hielt mit seiner Mannschaft die Null.

"Die Zuschauer sind natürlich etwas anders. Die Atmosphäre ist anders. Nicht besser, aber auch nicht schlechter. Die Atmosphäre ist einfach anders", schilderte die Neuverpflichtung seine ersten Eindrücke im Interview mit "Bundesliga.com".

Dier trifft beim FC Bayern auf seinen guten Kumpel Harry Kane. Das Duo spielte einst zusammen für Tottenham.