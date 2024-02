Bjelica: "Wir haben mit uns genug zu tun"

AFP/SID/ODD ANDERSEN

Bei Union Berlin hat sich die Lage entspannt

Trainer Nenad Bjelica vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin will im Kampf gegen den Abstieg nur auf die eigene Mannschaft schauen.

"Ich will mich nicht zu viel mit dem Gegner beschäftigen, wir haben mit uns genug zu tun", sagte Bjelica vor dem Auswärtsspiel bei der kriselnden TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Sie sind in einer besseren Situation als wir, wenn wir auf die Tabelle schauen. Der Fokus liegt auf der eigenen Leistung und der eigenen Mannschaft."

Die TSG hat seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen, die Berliner befreiten sich mit sieben Punkten aus den vergangenen vier Spielen von den größten Abstiegssorgen. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz, den der 1. FC Köln inne hat, beträgt fünf Zähler. "Wir wollen wieder eine Topleistung bringen und rechnen uns Chancen aus", sagte Bjelica.