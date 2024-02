Gerüchte um Personal-Beben bei Bayer Leverkusen

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Xabi Alonso und Simon Rolfes sind die Macher des Erfolgs bei Bayer Leverkusen

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen muss womöglich nicht nur einen Abgang von Erfolgstrainer Xabi Alonso befürchten. Auch Sportdirektor Simon Rolfes soll bei einem anderen Verein hoch im Kurs stehen.

Wie das Portal "Football Insider" unter Berufung auf "gut informierte Quellen" vermeldet, streckt der FC Liverpool sowohl die Fühler nach Alonso als auch nach Rolfes aus.

Während der 42 Jahre alte Spanier demnach der Favorit auf die Nachfolge von Jürgen Klopp ist, soll Rolfes nach dem Willen des aktuellen Tabellenführers der englischen Premier League in die Fußstapfen von Jörg Schmadtke treten.

Der 59-Jährige hatte Anfang Februar seine Tätigkeit als Sportchef bei den Reds nach nur einem halben Jahr beendet.

Zuletzt hieß es, Liverpool wolle zunächst Schmadtkes Stelle neu besetzen und erst dann die Trainerentscheidung treffen.

Auf der Liste der möglichen Klopp-Nachfolger stehen laut "Football Insider" neben Alonso auch Bundestrainer Julian Nagelsmann, Roberto de Zerbi (Brighton & Hove Albion) sowie Ruben Amorim (Sporting).

Klopp hatte im Januar seinen Rückzug zum Saisonende bekanntgegeben. "Mir geht die Energie aus", begründete der frühere BVB-Coach die überraschende Entscheidung.

Xabi Alonso auch beim FC Bayern gehandelt

Alonso, der als Profi fünf Jahre an der Anfield Road kickte, wird seit Wochen als möglicher (und logischer) Erbe des Deutschen gehandelt. Auch beim FC Bayern soll Alonso allerdings ein Kandidat sein, sollte es mit Thomas Tuchel nicht mehr weitergehen.

Der Vertrag des Weltmeisters von 2010 und Europameisters von 2008 und 2012 in Leverkusen läuft zwar noch bis 2026, es soll aber ein Gentleman's Agreement geben, das ihm den vorzeitigen Wechsel zu einem Top-Klub erlaubt. Rolfes ist sogar noch bis 2028 an die Werkself gebunden.

Das Duo hatte aus Bayer in den letzten Monaten eine absolute Spitzenmannschaft geformt. In der Meisterschaft hat Alonsos Team bereits acht Punkte Vorsprung auf Verfolger FC Bayern. Zudem sind im DFB-Pokal und in der Europa League zwei weitere Titel möglich.