Barca wirklich dran? Neue Details zum VfB-Gerücht enthüllt

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

VfB-Coach Sebastian Hoeneß mit Raul Paula (r.)

Raul Paula hat noch keine einzige Pflichtspiel-Minute für die Profis des VfB Stuttgart auf dem Rasen gestanden, trotzdem sorgt der Youngster seit einigen Tagen für mächtig Schlagzeilen. Angeblich soll kein Geringerer als der FC Barcelona seine Angel nach dem Eigengewächs ausgeworfen haben.

In der vergangenen Woche ploppten die Berichte aus Spanien zum ersten Mal auf, dass der katalanische Top-Klub um den zweimaligen Weltfußballer Robert Lewandowski an Raul Paula dran sei, der als gebürtiger Stuttgarter aktuell in der Regionalliga West für die U21 des Vereins spielt.

Der offensive Mittelfeldmann ragt dabei mit 13 Toren und fünf Assists in 21 Einsätzen heraus und trainierte zuletzt schon bei den Profis von Cheftrainer Sebastian Hoeneß mit. Dreimal stand er sogar schon im Spieltagskader der VfB-Profis in der Bundesliga. Zu den ersten Einsatzminuten reichte es bisher aber noch nicht.

Wie es in einem jüngsten "Bild"-Bericht hieß, soll es Barca-Präsident Joan Laporta höchstpersönlich sein, der "ganz heiß" auf den 20-Jährigen ist. Neben dem FC Barcelona soll es allerdings auch Interessenten aus der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie der englischen Premier League geben.

FC Barcelona als "Kindheitstraum" für VfB-Youngster?

Raul Paula soll mittlerweile auf seinen nächsten Karriereschritt drängen, will endlich in der Bundesliga sein großes Talent unter Beweis stellen. Trotz laufenden Vertrags bis 2026 scheint ein Abschied des deutschen Juniorennationalspielers nicht mehr ausgeschlossen, sollte sich beim VfB Stuttgart nicht bald eine bessere und im Zweifel schnellere Perspektive auftun.

Laut des Zeitungsberichts bedeute der FC Barcelona für Raul Paula einen "Kindheitstraum", Avancen der Blaugrana würden dem Torjäger somit zweifelsohne schmeicheln.

Wie konkret die kolportierten Anfragen an dem Stuttgarter Youngster tatsächlich sind, ließ der VfB bisher noch offen.