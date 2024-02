Tuchel der Favorit? Verwirrung um Barcas Trainersuche

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Wechselt Thomas Tuchel vom FC Bayern zum FC Barcelona?

Der FC Barcelona sucht zur kommenden Saison einen neuen Trainer. Anfang dieser Woche berichteten spanische Medien, Julian Nagelsmann stehe bei den Verantwortlichen auf Platz eins der Wunschliste. Nach einem Interview von Sportchef Deco kommen daran jedoch wieder Zweifel auf. Er scheint eher einen Kandidaten wie Noch-Bayern-Coach Thomas Tuchel zu bevorzugen.

Die Trainersuche des FC Barcelona ist über das Anfangsstadium längst hinaus. Die Katalanen haben übereinstimmenden Berichten zufolge bereits eine Shortlist angefertigt, auf der vier Namen stehen sollen: Julian Nagelsmann, Hansi Flick, Thomas Tuchel und Roberto De Zerbi (Brighton).

Die "Sport" behauptete in dieser Woche, dass Nagelsmann derzeit die besten Karten habe, da beim deutschen Noch-Nationaltrainer das Gesamtpaket stimme und er zudem nach der EM frei verfügbar wäre. Anders als zum Beispiel De Zerbi, für den eine Ablösesumme in Höhe von 15 Millionen Euro fällig werden würde.

Barca sucht Coach mit Auslandserfahrung

In einem Interview mit dem Sender "Radio Catalunya" deutete FCB-Sportchef Deco allerdings an, dass auch Nagelsmann nicht alle Voraussetzungen erfüllt. Was ihm allen voran fehlt, ist die Auslandserfahrung. Diese spielt laut Deco bei der Suche aber eine große Rolle.

"Die Nationalität spielt keine Rolle. Wichtig ist allerdings, dass ich den Fußball in anderen Ländern kenne und auch dort trainiert habe", deutete der frühere Profi an, dass Auslandserfahrung ein entscheidendes Kriterium bei der Suche nach einem Xavi-Nachfolger ist. Das wiederum würde stark für Thomas Tuchel sprechen, der bereits in Frankreich und England tätig und dort auch erfolgreich war.

Ist Flick doch in der Endauswahl?

"Radio Catalunya" deutet die Worte des Sportchefs jedoch anders. Dort heißt es in einem Bericht am Donnerstag, dass sich zwei klare Favoriten herauskristallisiert hätten: De Zerbi und Hansi Flick. Das Duo stehe im "Casting-Finale" der Verantwortlichen, berichtet der Sender.

Für Flick spreche vor allem seine offene und direkte Art, sein offensiv ausgerichteter Fußball sowie seine zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Gegen ihn dafür unter anderem sein enttäuschendes Abschneiden mit der deutschen Nationalmannschaft.