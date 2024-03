Eberl angeblich "großer Fan" von De Zerbi

IMAGO/Goal Sports Images

Roberto De Zerbi steht offenbar mehr und mehr beim FC Bayern auf der Liste

Xabi Alonso gilt beim FC Bayern als absoluter Wunschkandidat, wenn es um die Besetzung des Trainerpostens zur kommenden Saison geht. Nachdem Sebastian Hoeneß nach seiner Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart als Alternative endgültig ausgeschieden ist, scheint nun ein anderer Fußballlehrer im Ranking gestiegen zu sein: Roberto De Zerbi.

Roberto De Zerbi ist nach Angaben von "Sky"-Reporter Florian Plettenberg derjenige, auf den sich der FC Bayern konzentriert, sollte sich eine Verpflichtung von Bayer Leverkusens Xabi Alonso nicht realisieren lassen.

Der Italiener, in Diensten von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion, war zuletzt bereits mehrfach als Option genannt worden, "Sport Bild" etwa hatte einen Wechsel nach München jedoch als unrealistisch eingeschätzt.

Einerseits könnten fehlende Deutschkenntnisse gegen den 44-Jährigen sprechen, wenngleich eine mögliche Sprachbarriere beim deutschen Rekordmeister nicht mehr als Ausschlusskriterium gilt, wie die Bosse unlängst bestätigt hatten. Andererseits ist De Zerbi bekannt dafür, zu seinen Arbeitgebern seinen eigenen Trainerstab mitbringen zu wollen. In München ziehen die Bosse dem Sportblatt zufolge bislang jedoch vor, dass der neue Cheftrainer mit dem vorhandenen Personal arbeitet.

José Mourinho beim FC Bayern wohl kein Thema

Nicht zuletzt dürfte auch der Europa-League-Teilnehmer um den deutschen Nationalspieler Pascal Groß ein Wörtchen mitreden: Roberto De Zerbi, im Sommer 2022 gekommen, besitzt bei Brighton & Hove Albion noch einen Vertrag bis 2026.

Wie "Sky" nun jedoch berichtet: Der neue Sportvorstand Max Eberl sei ein "großer Fan" von Roberto De Zerbi und dessen taktischer Sichtweise auf den Fußball. Zudem soll der vermeintliche Bayern-Kandidat mit seiner Fähigkeit gepunktet haben, junge Talente nachhaltig weiterzuentwickeln - ein Umstand, den sich der FC Bayern seit den Umwälzungen in der Führungsebene der letzten Monate mehr und mehr auf die Fahnen schreiben will.

Ein möglicher Trainer-Kandidat scheidet Plettenberg zufolge unterdessen aus: José Mourinho. Der Portugiese ist seit seinem Aus bei der AS Roma ohne Anstellung im Fußballgeschäft, angeblich steht er einem Engagement in München offen gegenüber. Beim FC Bayern werde der Name aber derzeit nicht diskutiert, so der "Sky"-Reporter.