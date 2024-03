Enthüllt: FC Bayern rückt von Fast-Neuzugang ab

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

João Palhinha stand vergangenen Sommer kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern

Der FC Bayern will im Sommer wieder auf Sechser-Suche gehen. Nun zeichnet sich an der Säbener Straße hierbei offenbar eine Tendenz ab.

Laut "Sport Bild" fokussiert sich der FC Bayern auf Martín Zubimendi von Real Sociedad. Die Münchner Kaderplaner sollen von Fast-Neuzugang João Palhinha dagegen "erst einmal abgerückt" sein.

Die beiden Kandidaten wurden in den vergangenen Monaten regelmäßig beim FC Bayern gehandelt. Im letzten Sommer war es noch Palhinha, der kurz vor einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister stand. Der 28-Jährige weilte am Deadline Day bereits an der Isar. Jedoch platzte der Deal zwischen dem FC Bayern und FC Fulham doch noch.

Palhinha unterzeichnete beim Premier-League-Klub kurze Zeit später einen neuen Vertrag bis 2028. Der FC Fulham ist aber bereit, sich Transferangebote für den Mittelfeldmann anzuhören, sofern der Preis stimmt.

Dass der FC Bayern nach der laufenden Saison in Westlondon vorstellig wird, scheint zum aktuellen Zeitpunkt aber eher unwahrscheinlich zu sein. Vielmehr will sich der Fußball-Bundesligist wohl um Zubimendi von Real Sociedad bemühen.

FC Bayern offenbar heiß auf Martín Zubimendi

Der 25-Jährige soll in seinem bis 2027 datierten Arbeitspapier in San Sebastián eine Ausstiegsklausel verankert haben. Kostenpunkt demnach: rund 60 Millionen Euro.

Spannend: Zubimendi spielte in der zweiten Mannschaft von Real Sociedad einst unter Xabi Alonso, der als Münchner Wunschtrainer gilt. Laut "Sport Bild" hat der spanische Nationalspieler denselben Berater wie sein Landsmann. Konkurrenz droht aber durch den FC Arsenal.

Der katalanischen Online-Zeitung "El Nacional" zufolge sind Manchester United und der FC Liverpool ebenfalls an Zubimendi interessiert.

"Sport Bild" bringt daher Manu Koné von Borussia Mönchengladbach als mögliche Mittelfeld-Alternative für den FC Bayern ins Spiel.