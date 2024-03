IMAGO/Blatterspiel

Niclas Füllkrug (l.) trifft mit dem BVB auf Eintracht Frankfurt

Der 26. Spieltag in der Fußball-Bundesliga wird am Sonntag mit einem echten Kracher abgeschlossen. Ab 17:30 Uhr hat Borussia Dortmund die Frankfurter Eintracht zu Gast und will unbedingt weitere Punkte für die Champions-League-Qualifikation einsammeln. Wo wird die Partie BVB gegen Eintracht Frankfurt live im Fernsehen und Stream gezeigt?

Für die Eintracht ist es die womöglich letzte Chance, doch noch einmal in das Rennen um den vierten Tabellenplatz einzugreifen, der in jedem Fall zur direkten Champions-League-Qualifikation reicht.

Derzeit steht der BVB, der vor Beginn des Wochenendes auf Platz vier rangierte, bei 47 Zählern. Die Gäste aus der Main-Metropole kommen auf 40 Punkte.

Besonders spannend: Beide Teams haben in den vergangenen Wochen eine Trendwende hinbekommen und wichtige Ergebnisse eingefahren. Vor dem glanzvollen Erfolg in der Königsklasse gegen die PSV Eindhoven (2:0) hat der BVB auch in der Bundesliga mit den beiden Auswärtssiegen bei Union Berlin (2:0) und Werder Bremen (2:1) die Kurve bekommen. Eintracht Frankfurt blickt ebenfalls auf zwei wichtige Liga-Siege gegen Heidenheim (2:1) und Hoffenheim (3:1) zurück und hat die Europapokal-Qualifikation wieder fest im Visier.

Behält der BVB zu Hause gegen die Adlerträger die Oberhand? Oder gelingt den Hessen ein Auswärtscoup bei den Westfalen? Und wo wird das Spiel Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt live im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft BVB vs. Eintracht Frankfurt live im TV und Stream