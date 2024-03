Bitterer Rückschlag für Bayern-Zugang

IMAGO/Jonathan Moscrop

Sacha Boey (m.) fällt erneut wochenlang aus

Nächster Ausfall beim FC Bayern. Winter-Zugang Sacha Boey fällt mit einer Muskelverletzung erneut für mehrere Wochen aus.

Das bestätigte der Rekordmeister am Mittwoch in einer offiziellen Mitteilung. Der Außenverteidiger hat sich die Verletzung demnach im Training zugezogen. Boey erlitt einen Muskelbündelriss im linken, hinteren Oberschenkel. Das ergab eine medizinische Untersuchung. Der Klub müsse daher "in den kommenden Wochen" auf den Spieler verzichten.

Boey war im Januar als teuerster Winter-Neuzugang von Galatasaray nach München gewechselt. Nur in seinem ersten Spiel gegen Borussia Mönchengladbach stand er in der Startelf. Im Februar verpasste er vier Pflichtspiele der Bayern wegen eines Muskelfaserisses. Anschließend kam er auf keinen weiteren Einsatz. Gegen Mainz stand der Außenspieler erstmals wieder im Kader.

Der Neu-Münchner stammt aus dem Nachwuchs von Stade Rennes und machte dort auch seine ersten Gehversuche im Profi-Geschäft. Dann folgte eine Leihe zum FCO Dijon sowie 2021 der Wechsel nach Istanbul, wo er zuletzt unumstrittener Leistungsträger war.

Bayer-Duo steigt wieder ins Training ein

Positivere Nachrichten gab es von Kinsgley Coman und Noussair Mazraoui zu vermelden. Die beiden Bayern-Profis sind nach ihren Verletzungen wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Zuletzt hatte Top-Stürmer Harry Kane für eine Schreckmoment gesorgt, als er sich im Bundesligaspiel gegen Darmstadt leicht verletzte.

Am Tag danach folgte dann die offizielle Diagnose: "Harry Kane hat sich beim 5:2-Sieg des FC Bayern in Darmstadt eine Verletzung am linken Sprunggelenk zugezogen", hieß es in einer Mitteilung auf "fcbayern.com". Dennoch werde der Angreifer zur englischen Nationalmannschaft reisen und dort "in enger Absprache mit der medizinischen Abteilung des FC Bayern von den Teamärzten behandelt".

Laut "Sky Sports UK" absolvierte der Kapitän der Three Lions individuelle Einheiten, statt am Teamtraining teilzunehmen.

FCB-Shootingstar Aleksandar Pavlović musste seine erste Teilnahme an den DFB-Länderspielen wegen einer Mandelentzündung absagen.